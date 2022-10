Vídeo mostra Jô Soares chamando Ana Maria Braga de “viciada em tecnologia”

Ana Maria Braga e Jô Soares no extinto "Programa do Jô" (Reprodução/Globo)

Em um momento nostálgico, Ana Maria Braga resgatou uma entrevista que deu para Jô Soares, em seu programa na Globo, onde falava sobre o nascimento do Instagram e do dinamismo de outras redes sociais.

No vídeo, postado em seu perfil oficial, a apresentadora do “Mais Você” falou como fica encantada com o avanço da tecnologia e como ela deixou as celebridades mais perto dos fãs: “Você tira foto, Jô. Bota no Twitter e Facebook e na hpra para para a rede mundial e é um mundo muito doido. Você vê a resposta das pessoas. É muito legal”, disse Ana Maria.

Durante a conversa, Jô Soares também revelou que gosta dos apps, mas acabou esquecendo o nome do aplicativo, que hoje é um dos mais valiosos do mundo: “Agora, você falou desse negócio da fotografia. Você viu que tá dando um pau com uma das aplicações que permite exatamente isso. Imediatamente da foto ir. Aliás, tem um brasileiro que é um dos criadores do aplicativo. Mas, enfim, eu não vou lembrar o nome agora”.

Durante a conversa, que aconteceu no extinto “Programa do Jô”, Ana Maria aproveitou a deixa do apresentador e falou que o app se chamava Instagram e Jô perguntou se ela usava o aplicativo. Com a resposta positiva, ele brincou com ela e disse que a famosa era viciada em tecnologia.

LEIA TAMBÉM: “Mais Você”: Palmito em strogonoff desagradou os fãs do novo “Super Chefinho”

Na legenda do vídeo, Ana Maria Braga escreveu: “Quando tudo isso aqui era mato! Que saudades de você Jô Soares. Nesse vídeo estávamos conversando sobre o início das redes sociais e quase ninguém tinha Instagram ainda”.

Fãs criticam quadro do Mais Você

O segundo episódio do “Super Chefinho”, quadro culinário do “Mais Você”, foi alvo de críticas dos telespectadores. Mesmo sabendo que o projeto leva crianças famosas para a cozinha, a audiência do matinal não perdoou ao ver desperdício de comida.

Durante uma prova, onde eles tinham que fazer omeletes, algumas crianças não conseguiram de primeira e deixaram a cozinha um verdadeiro caos. Durante a prova, os fãs afirmaram que muitos ovos foram desperdiçados: “As crianças gastando 10 ovos para fazer uma omelete e jogando fora. É de bom tom jogar fora comida Ana Maria?”, escreveu um anônimo no Twitter.

Pra quem vai a sua torcida no 'Super Chefinhos'? 👀 #MaisVocê pic.twitter.com/SgoD0EJ8DH — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 20, 2022

LEIA TAMBÉM: Presença de Tati Machado no “Encontro” desagradou e fãs pedem por novidade