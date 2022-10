‘Travessia’: Atuação de Jade Picon é comparada com Tati Quebra Barraco

Apesar de não ter sido o foco do último capítulo de “Travessia”, Jade Picon não deixou de ser lembrada pelos internautas na última terça-feira (18).

“A Tati Quebra Barraco calada entregando mais atuação que algumas aí”, comentou uma internauta pelo Twitter. Diversas críticas repetiram a comparação entre a influenciadora e a cantora carioca.

a tati quebra barraco calada entregando mais atuação que algumas aí #Travessia — mandy (@anystellar) October 19, 2022

Em 10s a Tati Quebra Barraco foi melhor que certas pessoas, sabe? #Travessia pic.twitter.com/G8Xd2kU6w0 — Cindy (@cindybrittoo) October 19, 2022

Tati Quebra Barraco atuando melhor que a Jade Picon #Travessia pic.twitter.com/sZk3o3k4Cq — tainara 🏳️‍🌈 (@siwafeld) October 19, 2022

A fala faz referência a personagem que a funkeira fez, como convidada, no capítulo de terça. Tati contracena com Lucy Alves, dando conselhos à protagonista dentro da prisão. Sua personagem deve aparecer por mais alguns dias, atuando como uma espécie de conselheira para Brisa.

“Campanha Tati Quebra Barraco no papel de Chiara”, levantou um usuário, em crítica a presença da ex-BBB na novela de Gloria Perez.

Campanha tati quebra barraco no papel de Chiara #Travessia — Alessandra Negrini Flamenguista (@carulinart) October 19, 2022

Críticas

Não é de hoje que Jade Picon tem sido alvo de críticas entre os espectadores de “Travessia”. Antes mesmo da estreia, muita gente reprovou a escolha da influenciadora para o papel de Chiara.

Após a exibição dos primeiros capítulos, as críticas se concentraram no sotaque carioca da personagem. Paulistana, Jade não é reconhecida neste novo jeito de falar.

Apesar disso, o elenco tem elogiado a nova atriz. Chay Suede, por exemplo, diz que tem aprendido muito com Jade em set.

“Jade Picon forçando sotaque carioca não dá”, reclamou uma fã da influenciadora. “A autora também não colabora, pra que deixar a menina com sotaque, só porque a novela se passa no Rio, ficou mega forçado” (saiba mais aqui).

A própria autora do folhetim, Gloria Perez, defendeu a escolha da ex-BBB para o papel.

“Ela tinha a aparência perfeita para esta personagem. Ela fez um teste com outra garotas, porque iríamos lançar uma pessoa nova neste espaço. É bom dizer que já iríamos fazer um lançamento, um rosto novo na tela, e ela se saiu muito bem no teste”, afirmou a novelista, no mês passado.

