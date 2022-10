Thomaz Costa deixa “A Fazenda 14”? Ator quebra o silêncio e fala da eliminação

Thomaz Costa está certo de que será eliminado na próxima roça de “A Fazenda 14″, que acontece na noite desta quinta-feira (20). O ator, que pediu para ser colocado na berlinda, até garantiu que Deolane Bezerra não chega nem perto da eliminação.

Durante uma conversa com membros do grupo B, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, o ex-Carrossel perdeu a paciência com Deborah Albuquerque, que chegou a cogitar deixar os aliados: “Pelo amor de Deus, Deborah. Para com isso, a Deolane não vai sair. Você não entende isso?”, perguntou o ator.

Em "A Fazenda 14", Thomaz Costa tem crise de ansiedade e preocupa familiares e fãs (Reprodução/Record TV)

Sem esperar a resposta da ex-Power Couple e rival da influenciadora, Thomaz garantiu: “Mesmo se todo mundo aqui puxar mutirão, ela não vai sair”, disse o famoso.

No embate, Deborah disse que prefere confiar que as pessoas querem que a advogada deixe o reality show: “É que eu queria acreditar nas pessoas. Eu acredito no bem das pessoas. Eu não quero acreditar que ela vai ficar”, comentou ela.

Iran Malfitano também entrou na discussão e perdeu a cabeça com a Deborah e preferiu pensar no coletivo: “Vou continuar pensando coletivamente, mas não vou doar a minha energia para ela. Eu acabo me desgastando comigo mesmo”, começou o ex-ator da Globo.

Tati Zaqui e Thomaz Costa formam casal em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Com tantas discussões, Iran afirmou que sua atitude vai mudar: “Já falei para a Deborah que não vou ser mais grosseiro ou mal-educado com ela. Simplesmente na hora que eu não concordar, vou sair andando”.

5ª roça formada

A formação oficial da quinta roça de “A Fazenda 14″ aconteceu na noite desta quarta-feira (20), quando aconteceu a prova do fazendeiro, que tirou Lucas da berlinda.

Agora, Deolane Bezerra, Shayan e Thomaz Costa estão na roça e disputam a preferência do público. Segundo as regras, deixa o reality show rural aquele que for menos votado. O anúncio será feito ao vivo, por Adriane Galisteu.

