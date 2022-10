Spoiler de “Travessia”: Ari fica em choque e Chiara sem resposta; entenda

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) fica desesperado com sumiço de Brisa (Lucy Alves) (Reprodução/Globo)

Depois do beijo, Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) vão se estranhar no capítulo desta quinta-feira (20). Na cena de “Travessia”, o arquiteto estará andando transtornado pelas ruas do Rio de Janeiro e quase será atropelado pela filha adotiva de Guerra (Humberto Martins).

Com o reencontro e o quase acidente, Chiara oferece uma carona para o arquiteto, que demonstra uma certa inquietude e nervosismo: “Para! Para, que eu não estou bem! Para!”, pede Ari. Mesmo sem entender o motivo, a patricinha para de dirigir e constata: “Cara, você não está bem mesmo!”.

Após o susto, Chiara continua preocupada com o jovem arquiteto e decide perguntar para Talita (Dandara Mariana) se algo de ruim aconteceu: “Ontem quase atropelei aquele seu amigo... o anjinho. Tava andando assim meio tonto, na rua. Aconteceu alguma coisa com ele?”.

Depois do questionamento, a personagem de “Travessia” não esconde que o problema é com Brisa (Lucy Alves), noiva do protagonista da novela: “Ela desapareceu! O caso está até na polícia”, afirma Talita.

Surpresa com a notícia, Chiara então pergunta para a assessora de marketing da construtora de Guerra se a protagonista da novela morreu, mas a patricinha fica sem uma resposta concreta.

Desaparecimento de Brisa tem resposta

Ainda no capítulo desta quinta-feira (20), Ari vai ficar em choque com o desaparecimento da noiva e ainda cairá em uma grande mentira contada por sua mãe. Na cena, ele recebe uma ligação curiosa de Núbia (Drica Moraes) com novidades sobre a personagem de Lucy Alves.

Por telefone, a mãe conta que Brisa fugiu do Maranhão com um homem: “Tu sabes como é esse povo. Acenderam o rastilho. Vou, vou apurar de um por um, sossegue que eu tiro isso a limpo...”, dirá ela.

Núbia, no entanto, não confirma nada, mas deixa o filho com a pulga atrás da orelha: “Não vou dizer que é verdade porque não vi ela viva, nem que é mentira porque não a vi morta também! Cuida! Só te digo isso: cuida!”, dirá a mãe de Ari.

