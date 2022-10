Regina Casé faz vilã debochada em “Todas as Flores”; conheça mais da Zoé

Não se engane, mas Zoé, personagem de Regina Casé em “Todas as Flores”, não é flor que se cheire, mesmo com o seu jeito extrovertido e amizades em todo o bairro que mora.

Na trama, ela vive fazendo relatos caridosos sobre ajudar os mais necessitados, mas por trás desta personalidade há uma mulher com um passado cheio de delitos, que não morreram no presente e, ao longo da novela original do Globoplay, ela vai mostrar que é gananciosa e faz tudo para crescer na vida.

Junto com Zoé está Humberto (Fabio Assunção), que também vivia em situação de rua, e acabou sendo levado pela personagem de Regina Casé para o mundo do crime. Amantes, eles conquistaram dinheiro e ela passou a frequentar a alta sociedade carioca e se casaram com outros personagens de “Todas as Flores”.

"Todas as Flores": Maíra (Sophie Charlote), Judite (Mariana Nunes), Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Leticia Colin) (Estevam Avellar/Globo)

Zoé casou com Rivaldo (Chico Diaz) e tiveram Vanessa (Leticia Colin) e Maíra (Sophie Charlotte), mas acabaram se separando e Rivaldo fugiu com Maíra para o interior de Goiás, deixando Vanessa com Zoé no Rio de Janeiro, onde ela mantinha contato com Humberto.

LEIA TAMBÉM: Essas são as protagonistas de ‘Todas as Flores’, novela inédita do Globoplay

Conforme o passar dos anos, a teia de segredos que une Zoé e Humberto se expande à medida que os crimes encabeçados por ela se tornam mais abomináveis, desumanos e difíceis de desarticular: “A Zoé é uma vilã que faz coisas abomináveis. Mas, como quase todas as vilãs do João Emanuel Carneiro, ela também é engraçada, complexa e cheia de nuances. É um grande desafio que estou encarando na minha carreira”, comentou Regina Casé.

Em “Todas as Flores”, Zoé (Regina Casé) fala de caridade, mas não é santa (Paulo Belote/Globo)

Escrita por João Emanuel Carneiro, “Todas as Flores” conta com Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.

LEIA TAMBÉM: “Todas as Flores”: Este é o papel de Jackson Antunes, o último ator confirmado