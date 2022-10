Presença de Tati Machado no “Encontro” desagradou e fãs pedem por novidade

Tati Machado segue firme e forte falando sobre as produções da Globo no “Encontro”, mas os fãs do programa apresentado por Patrícia Poeta questionam a presença dela quase diariamente no sofá do matinal.

Pelas redes sociais, uma telespectadora revelou que pensava que ela deixaria o programa da Globo com o fim do remake de “Pantanal”, que terminou em outubro: “Eu achei que quando acabasse o ‘Pantanal’, o ‘Encontro’ iria desaparecer com essa Tati Machado, mas acho que estava enganada!”.

Uma segunda criticou que com o fim de “Pantanal”, Tati Machado não dá a mesma importância para as demais produções: “Quase duas semanas que ‘Pantanal’ se encerrou e reparando que os programas entretenimento da Globo não dá a mesma visibilidade e cobertura em sua grade. As obras em exibição não merecem?”.

Patrícia Poeta e Tati Machado nos bastidores do "Encontro" (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a jornalista foi criticada pelos fãs do “Encontro”. Na reta final de “Pantanal”, Tati virou um dos assuntos mais comentados ao mostrar cenas repetidas da novela. Segundo os telespectadores, ela deveria dar spoiler e não mostrar aquilo que já foi ao ar.

LEIA TAMBÉM: Thomaz Costa deixa “A Fazenda 14″? Ator quebra o silêncio e fala da eliminação

No Twitter, a manifestação correu solta e uma telespectadora explicou o motivo para não gostar da presença da carioca no programa apresentado por Patrícia Poeta: “O Encontro só dá spoiler das coisas, estraga tudo...Perde a graça e emoção assistir as novelas da Rede Globo, que por sinal já foram melhores”.

Tati Machado recebe críticas dos fã do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Outro fã do programa da Globo também não gostou da exibição da cena onde Juma (Alanis Guillen) vira onça e relembrou de uma novela da Record TV: “Pantanal parece uma versão de Mutantes da Record: mulher vira onça, homem que vira cobra, crianças filha do capeta”.

Já um terceiro deixou claro que Tati Machado está muito repetitiva: “Tati Machado no quadro ‘Sempre mais do mesmo em Pantanal’ no ‘Encontro’ hora de mudar de canal”, escreveu o anônimo.

LEIA TAMBÉM: Mãe de Chay Suede pede pararem de mandar cena de sexo do filho em ‘Travessia’