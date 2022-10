Outfit de luxo: Marina Ruy Barbosa surge com look glamuroso em lançamento com marca de joias (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Além de um closet com confecções luxuosas, Marina Ruy Barbosa resolveu imprimir seu nome ao lado de uma famosa marca de joias em lançamento. Em parceria, a atriz lançou uma coleção na noite desta quarta-feira (19), no hotel Rosewood, em São Paulo.

Marina elegeu um conjunto de corset brilhante, além de comportar a saia azul com fenda, revelando uma abertura do look.

Embora a atriz já tenha sido rosto de diversas campanhas publicitárias no Brasil, além de uma foto em outdoor da Times Square, em Nova York, EUA, Marina revelou que não se enxerga como uma profissional do segmento de modelo.

“Não me considero modelo. Fotografar é algo divertido e acaba sendo um personagem, mas fico até com vergonha de me colocar nesse lugar, porque existem tantas modelos realmente, que essa é a profissão… mas fico muito feliz de ter essas oportunidades, me divertir e descobrir personagens, e ter minha foto na Times Square é emocionante”, disse ela em entrevista à Quem.

Marina Ruy Barbosa usou uma minipeça de luxo na sexta-feira (14), durante festa em comemoração ao aniversário de 40 anos do namorado Guilherme Mussi, empresário e deputado federal (PP).

A artista utilizou uma bolsa de 3 cm durante o evento. A peça faz parte da produção da grife italiana Fendi, com o objetivo de comportar fones de ouvido. Seu valor é avaliado em R$ 3,9 mil.

Ao postar os registros em suas redes nesta terça-feira (18), a atriz deu o que falar no meio dos seguidores. Diversos internautas elogiaram a composição de seu look.

“Que outfit lindo, você sempre arrasa nos looks, Marina”, registrou um dos usuários do Instagram. “Se derem zoom na foto, tem uma mensagem oculta ao fundo: a maior que nós temos”, escreveu outro internauta na foto.