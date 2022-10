Novo reality de Jojo Todynho: Famosa confirmou que vai apostar em novo projeto

O sucesso de “Que Tiro Foi Esse” e as falas sem filtro de Jojo Todynho levaram a famosa até a 12ª temporada de “A Fazenda”, reality show rural onde se tornou a grande vencedora e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Agora, a cantora estará em mais uma atração do gênero, só que na internet.

Pelo Instagram, Jojo Todynho confirmou que vai apresentar um reality show chamado “Club Seda Boom – 72 horas”: “”Sim, é verdade. Se você não sabia, agora está sabendo. Eu vou participar de um reality show, dessa vez de uma forma um pouco diferente”, disse ela.

O projeto não é bem um programa de TV ou web, na verdade é uma ação que mistura reality show e propaganda e pode ser acompanhado pelas redes sociais das participantes e de Jojo Todynho: “Eu espero muito que vocês acompanhem gente! Eu estou nervosa e ansiosa porque vocês já gostaram da versão Jojo participante, em outras ocasiões. Eu espero agora que vocês amem a nova Jojo apresentadora”.

Segundo a famosa, o seu estilo despojado e falante vai continuar: “Eu vou falar tudo que eu quiser mesmo. Além de acompanhar uma galera muito massa! Estou nervosa e ansiosa para esse dia. Eu convido vocês pra conferir isso juntinhos, pertinho de mim”, finalizou Jojo Todynho.

Além da cantora, outros famosos estão confirmados no projeto, como a ex-BBB Lumena, que fez parte da 21ª edição do reality show da Globo: “Chegou a hora! Fim do suspense! Estou confirmada no reality com um time de crespas e cacheadas”, anunciou a ex-sister.

Diferente dos programas que estiveram na TV aberta, o projeto coloca as famosas confinadas por 72 horas, onde participam de diversas dinâmicas: “Quero saber quem vai acompanhar tudo e puxar mutirão pra mim, hein?! A partir de sexta-feira (21). Fiquem ligadinhos aqui nas minhas redes sociais”, completou a ex-BBB Lumena.

