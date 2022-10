Millie Bobby Brown aprende a dançar valsa em novo trailer de Enola Holmes 2

O segundo trailer divulgado do filme Enola Holmes 2, nos mostra a personagem testando uma habilidade que, pelas palavras dela, não é das suas melhores amigas. A irmã de Sherlock Holmes se esforça para aprender a dançar valsa com o Visconde Tewkesbury (Louis Partridge), para investigar mais um caso difícil.

Baseado nos romances de Nancy Springer, a série de filmes Enola Holmes muda o foco do já famoso Sherlock Holmes para sua irmã adolescente, mais jovem e rebelde. Depois que o primeiro filme de Enola foi um grande sucesso para a Netflix, uma sequência foi acelerada para o serviço de streaming, com o escritor Jack Thorne e o diretor Harry Bradbeer retornando junto com grande parte do elenco original.

A estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, e Henry Cavill, de The Witcher, retornam para liderar o elenco de Enola Holmes 2, pois a dupla de detetives se unirá para resolver um novo mistério. Isso acontece quando descobrem que seus casos se conectam. Confira no primeiro trailer:

O elenco também inclui Louis Partridge como Visconde Tewkesbury, Adeel Akhtar como Inspetor Lestrade, Susie Wokoma como a mestre de jiu-jitsu Edith e Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes. A Netflix já lançou o trailer oficial de Enola Holmes 2 em duas partes, e agora eles continuam a criar expectativa para a sequência investigativa antes de sua data de lançamento no próximo mês.

Além de se juntar ao irmão para resolver o caso da garota desaparecida, parece que, mais uma vez, Enola contará com a ajuda do fugitivo Tewkesbury na investigação - que a ajudará além das auldas de dança mostradas no último trailer divulgado. E, com base na tensão romântica do vídeo, parece que o personagem interpretado por Partridge, desempenhará, mais uma vez, interesse amoroso pela investigadora. Será que agora o romance desengata?