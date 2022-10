Mãe de Chay Suede pede pararem de mandar cena de sexo do filho em ‘Travessia’

Após uma primeira semana cheia de comentários na internet, “Travessia” segue dando o que falar. Dessa vez, a mãe de um dos protagonistas entrou em cena, para fazer um pedido inusitado: que parece de receber fotos da cena de sexo de seu filho ator.

Trata-se de Herica Godoy, mãe de Chay Suede, que interpreta o mocinho Ari. Em um dos capítulos iniciais, seu personagem protagoniza uma cena de sexo com Lucy Alves, que dá vida a Brisa.

“Ô gente... Parem de me mandar a bunda do meu filho no meu direct (risos). Vocês são engraçadas! Se tem uma pessoa que viu, limpou e apertou essa bundinha linda fui eu (risos)”, brincou ela, compartilhando uma foto do ator quando criança em seus stories no Instagram.

Story de Herica Godoy no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

A cena em questão apareceu no terceiro capítulo de “Travessia” e mostrou os personagens em um momento íntimo.

O público das redes sociais não deixou a cena passar batida e fez diversos elogios à performance.

“Terceiro capítulo e bumbum do Chay Suede, Glória Perez você merece 79 pontos de audiência”, escreveu uma internauta no Twitter.

“Lucy Alves a mulher mais sortuda do mundo, ela tá sendo paga para apalpar a bunda do Chay Suede”, gritou outra. Teve até quem aproveitou a repercussão para fazer pedidos à autora da novela.

“Se botaram a bunda do Chay Suede na TV eu também quero ver a bunda do Alexandre Nero”, reinvidicou uma terceira internauta.

Quando eu digo que deixei de te amar

É porque eu te amo.....



