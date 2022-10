“A garota da maleta”: o trabalho na televisão que envergonha Meghan Markle

No episódio desta terça-feira de Archetypes, Meghan Markle falou sobre a época em que trabalhava no programa ‘Deal or No Deal’, entre 2006 e 2007, que considera um “breve período” para pagar as contas, já que se sentia mal, por valorizarem apenas a sua beleza e não o seu intelectual ou de suas companheiras de trabalho.

A duquesa de Sussex conta que participou de 34 episódios e era conhecida como a “garota da maleta” no programa. Além disso, ela admitiu que usava um sutiã acolchoado que a deixava se sentindo uma “tola”.

Ela deixou o programa no meio da temporada. “Acabei deixando o programa. Eu não gostava de me sentir forçada a ser vista apenas pela aparência e não pela essência”, disse ela.

O episódio dessa semana, chamado “Breaking Down the Bimbo”, teve como entrevistadas Paris Hilton e Ilisa Shlesinger, e falou sobre como o cérebro e a beleza da mulher têm sido historicamente colocados um contra o outro.

Durante o episódio, Meghan ainda revelou que ela e as outras mulheres que trabalhavam no ‘Deal or No Deal’ foram forçadas a passar por vários tratamentos de beleza, usar enchimento em seus sutiãs, usar cílios postiços e fazer extensões de cabelo . “Eles até nos deram cupons de bronzeamento artificial porque havia uma ideia muito simples de como deveríamos ser. Era tudo sobre a nossa beleza”, lembrou ela.

Markle estrelou em ‘Deal or No Deal’ antes de conseguir um emprego na série ‘Suits’ em 2011. Ela se casou com o príncipe Harry em maio de 2018 e parou de atuar completamente.

Agora mãe de dois filhos, Markle disse que quer que sua filha, Lilibet, seja conhecida por seu cérebro e não por sua beleza. “Quero que nossa filha aspire a mais. Eu quero que minha Lili queira ser educada e queira ser inteligente e ter orgulho dessas coisas.”

Ela também admitiu que julgou Paris antes de entrevistá-la para seu podcast, dizendo aos ouvintes: “Tenho vergonha de admitir, mas tive que ser honesta sobre isso porque quando cresci, ela era linda, rica e famosa. O que poderia estar errado em sua vida?”.