‘A Casa do Dragão’ Olivia Cooke revela o que Alicent tem em comum com Cersei

‘A Casa do Dragão’ se passa séculos antes de Game of Thrones. Mas parece que o jogo não mudou muito. A estrela da prequela, Olivia Cooke, vê paralelos entre sua personagem, Alicent Hightower, e Cersei Lannister (Lena Headey) da série original.

Em entrevista ao podcast House of the Dragon, na noite que o episódio 7 foi ao ar, Cooke comparou Alicent à Cersei e diz que elas têm ao menos uma coisa em comum. A atriz deu a entender que está um pouco frustrada com as frequentes comparações de Alicent com Cersei. No entanto, há uma área em que ela concorda que elas são semelhantes.

“Eu sei que essas duas personagens são muito comparadas entre si e, na realidade as vejo muito diferentes. Mas, Cersei, apesar de não ser uma pessoa muito legal, ela amava muito seus filhos”, disse Cooke no podcast. “E esse instinto maternal eu acho que nós podemos realmente relacionar, ou esse instinto de nutrir, não importa quem seja. Todos nós podemos explorar isso e podemos ver a humanidade lá. Tem que haver humanidade nesses personagens. Caso contrário, não parece real”.

Cooke disse que, exatamente por isso, ver Rhaenyra (Emma D’Arcy) ser uma ótima mãe frustra sua personagem, Alicent. “Acho que isso a irrita no final das contas”, disse Cooke. “Ela é a mãe que Alicent gostaria de ser. Acho que não há empatia aí. Eu acho que é apenas mais uma causa para o ressentimento de Alicent porque, novamente, é algo que ela está fazendo melhor do que Alicent jamais poderia. Ou algo que ela é naturalmente talentosa e toma completamente como garantida.”

A realidade é que Alicent luta com a maternidade, já que se casou com o rei Viserys quando ainda era uma adolescente. Cooke comenta sobre o comportamento de sua personagem como mãe.

piangendo un po' perché l'unico momento in cui alicent ha dato di matto in questo ep è stato quando hanno minacciato rhaenyra. perché solo lei può offenderla o complottare contro di lei. i miei diritti rhaenicent ancora una volta. #HouseOfTheDragonpic.twitter.com/CcIq7202At — auro⚡ (@ahodeparfum) October 17, 2022

“São crianças tendo filhos, não é?” disse Cooke. “A princípio, não acho que ela tenha as capacidades maternais para ter um filho, aos 14 anos. Como você se torna mãe quando você não tem mãe e ninguém está cuidando de você? Eu só acho que à medida que seus filhos crescem e ela cresce com eles, esse relacionamento foi cortado desde o início e ela está tentando preencher a lacuna com eles”.

E vamos combinar, os filhos de Alicent não ajudam.