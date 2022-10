“Todas as Flores”: Este é o papel de Jackson Antunes, o último ator confirmado

Jackson Antunes caracterizado como Galo, seu personagem em "Todas as Flores", novela disponível no Globoplay (Estevam Avellar/Globo)

As emoções de “Todas as Flores”, primeira novela de João Emanuel Carneiro para o Globoplay, começaram nesta quarta-feira (19) e antes mesmo de entrar para o catálogo do serviço de streaming, a trama se viu envolvida em um grande problema e precisou chamar Jackson Antunes para resolver.

Após o nome do ator José Dumont ser envolvido em um grande polêmica, que acabou levando o veterano para atrás das grades, o autor da Globo correu atrás de alguém que poderia substituí-lo no papel do misterioso Galo e ainda gravar as cenas que já estavam prontas.

Preso por pedofilia, ator José Dumont soma mais de 40 anos de carreira como ator (Reprodução/TV Globo)

Além das cenas individuais, Jackson também precisou regravar cenas com outros famosos que estão no elenco de “Todas as Flores”, a segunda novela original do Globoplay, como Regina Casé, que interpreta a vilã Zoé, por quem seu personagem é apaixonado.

Envolvido no tráfico humano, história que faz parte da trama central do folhetim, o personagem está entre os mais complicados. Antes da escalação de José Drummond, de 72 anos, e de Jackson Antunes, o papel inicialmente seria de Tonico Pereira, que acabou deixando a produção antes das gravações começarem.

Em "Todas as Flores", Zoé (Regina Casé) se envolve com Galo, personagem de Jackson Antunes (Estevam Avellar/Globo)

Além das cenas, Jackson Antunes precisou fazer outros trabalhos nos bastidores da novela de João Emanuel Carneiro, como provar figurino, tirar fotos para divulgação e também para compor os cenários, caso seja necessário, entre outras coisas.

Diferente das novelas exibidas na TV aberta, os capítulos de “Todas as Flores” serão lançados semanalmente e em blocos de cinco episódios. A primeira leva conta com 45 capítulos, que estarão disponíveis no Globoplay até dezembro. Já a segunda parte chega ao streaming no início de 2023 e contará com 40 capítulos.

Além de Jackson Antunes e Regina Casé, o elenco de “Todas as Flores” conta com Sophie Charlotte, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros famosos.

