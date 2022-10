Projeto solo: Jin da banda ‘BTS’ lança música ‘The Astronaut’ antes de compromisso no exército

Para a tristeza dos fãs do grupo famoso de k-pop, a banda ‘BTS’ anunciou hiato devido a compromissos civis com a Coreia do Sul. Contudo, antes do cumprimento de serviços militares, como anunciado pela Big Hit Music nesta segunda-feira (17), o integrante Jin anunciou o lançamento da música ‘The Astronaut’.

Os serviços militares do exército coreano exigem que homens entre 18 e 28 anos se alistem e passem de 18 a 21 meses cumprindo serviços. Com 29 anos de idade, Kim Seokjin (Jin) será o primeiro do grupo a cumprir as atividades.

“Como é uma canção feita com tanto amor para com os fãs, esperamos que ‘The Astronaut’ possa ser um presente para todos vocês”, relatou a Big Hit Music em comunicado à imprensa.

O lançamento da música foi projetado para o dia 28 de outubro, além de um teaser que já foi ao ar. Confira:

A volta do grupo

Embora a idade obrigatória limite seja até os 28, os integrantes do ‘BTS’ conseguiram adiar o alistamento até os 30 anos de idade, por terem recebido a honra da Ordem do Mérito Cultural em 2018.

De acordo com a produtora, Jin será o primeiro a prestar seus serviços militares por ser o mais velho. Contudo, dará início ao processo somente depois de concluir sua agenda de lançamento solo no final de outubro. Posteriormente, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V e Jungkook darão sequência, além da aposta na carreira individual de cada um.

Embora os membros do grupo passem a cumprir tais serviços e trabalhem em suas carreiras individuais, a banda não decretou o fim. É comum grupos musicais anunciarem pausas por tempo indeterminado e nunca mais retornarem, mas este não é o caso do ‘BTS’.

Além do anúncio de hiato, a Big Hit Music assegurou que o grupo voltará em 2025, ano em que todos da banda já terão prestado os serviços militares do país.