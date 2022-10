“Porrada forte”: Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembram racismo que os filhos sofreram

O casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembraram o caso de racismo que seus filhos adotivos, Titi e Bless, sofreram recentemente. O episódio aconteceu no final de julho, durante uma viagem a Portugal.

“Foi um choque, uma porrada. A gente não achou que fosse como é. A gente imaginava, mas, quando tem alguém que a gente ama que passa, a gente se culpa muito. Por que a gente foi enxergar isso, o quão cruel é, só através da nossa filha, através do amor? É maravilhoso a gente conseguir enxergar isso. (Mas) a gente sente muita culpa. Sente vergonha também às vezes”, disse a mãe das crianças.

Ela contou que só entendeu, de fato, a luta contra o racismo a partir do momento em que precisou defender os filhos. A declaração aconteceu durante a entrevista deles para a série documental do canal GNT, “Histórias de Famílias”, que foi ao ar nesta semana.

“Isso foi muito forte. Eu fui criado de uma maneira para não enxergar isso. Não só não enxergar, mas até de certa forma cutucar, com expressões erradas, não olhando para o outro. Eu sinto muita vergonha de ter que ter tido o meu grande amor passando por isso para enxergar. Isso durante muito tempo me consumia mesmo, eu ficava mal”, relatou Bruno.

Quando o casal tomou a decisão de adotar Titi, a filha mais velha, algumas pessoas criticaram a atitude. Contudo, Giovanna comentou que está sempre buscando formas de garantir que tanto ela quanto Bless saibam de suas origens e que cresçam emponderados de sua cor.

“A gente está sempre tentando acertar com os nossos filhos. Hoje, eu vendo minha filha se olhar no espelho e dizer “nossa, como sou linda, mamãe, olha essa pele”, eu fico muito orgulhosa do que a gente tem tentado fazer. Só que eu não sou uma mulher preta. Sei que, em algum momento, eu posso não conseguir suprir o que minha filha precisa e meu filho também (...) A gente está sempre tentando buscar referências, amigos, pessoas em que a gente possa se apoiar e aprender, que possam nos ajudar, para que nossos filhos cresçam fortes, seguros e orgulhosos de sua cor e de sua origem”, contou ela.

