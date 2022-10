Meghan Markle abre o jogo sobre luto da rainha Elizabeth e planos para o futuro

O mundo está de luto pela perda da rainha Elizabeth. E, os nomes da duquesa e do duque de Sussex não deixam as manchetes pelo afastamento de ambos da realeza. Mas, e o que Meghan sentiu com a perda de sua sogra? Finalmente, a ex-atriz e duquesa de Sussex abriu o jogo em entrevista à Variety.

“Sou muito grata por poder estar com meu marido para apoiá-lo, especialmente durante esse período. O que é tão bonito é olhar para o legado que sua avó conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante disso”, comenta Markle.

Durante a maior parte de sua vida pública como Duquesa de Sussex, Meghan foi descrita como muitas coisas: dissimulada, calculista, determinada, relacionável e até parecida com Diana, e muitos desconfiaram de como seria a sua relação com a rainh. Mas, para a duquesa, a relação com Elizabeth II foi sempre muito boa e ela diz ser grata por ter passado um tempo com ela. “Refleti sobre aquele primeiro compromisso oficial que tive com ela, como foi especial. Eu me sinto afortunada. E continuo orgulhosa por ter tido um bom aconchego com a matriarca da família”.

Meghan foi homenageada na classe 2022 do Variety’s Power of Women, celebrando conquistas notáveis em entretenimento e mídia por mulheres ao longo do ano, como o podcast de sucesso Archetypes, que quebra os rótulos prejudiciais colocados nas mulheres. Ela comenta sobre os rótulos que deram a ela mesma: “O que acontece, olhando de fora, quando há muito barulho, é que você se desumaniza. Minha esperança para ‘Archetypes’ é que as pessoas saiam pensando: “Oh! Ela é uma pessoa real! Ela ri e faz perguntas e aborda as coisas com curiosidade.”

Meghan fala sobre o que espera do documentário sobre ela e o príncipe Harry, de Liz Garbus

A duquesa de Sussex diz que confia no trabalho do diretor, mesmo que no fim, a série documental não saia do jeito que ela e seu marido gostariam. “Estamos confiando nossa história a outra pessoa, e isso significa que ela passará pelas lentes deles”, fala a duquesa. “Tendo trabalhado em ‘Suits’, é tão incrível estar em torno de tanta energia criativa e ver como as pessoas trabalham juntas e compartilham seus próprios pontos de vista. Isso tem sido muito divertido”, complementa.

Além da série documental, Meghan e Harry estão trabalhando arduamente em sua empresa Archewell e ela disse que um projeto ideal, para o casal que vê através da própria história de amor, querem trabalhar em uma boa comédia romântica, que diz sentir falta nos dias de hoje.