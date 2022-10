“Mais Você”: Palmito em strogonoff desagradou os fãs do novo “Super Chefinho”

No “Mais Você”, as crianças do “Super Chefinho” formam duplas para a primeira prova do quadro (Reprodução/Globo)

O “Super Chefinho” começou, mas os telespectadores do “Mais Você” não curtiram um dos primeiros pratos apresentados pela Chef Barbara Verzola, que deu um workshop para os seis atores mirins que estão na edição deste ano.

No programa, a chef criou um problema ao colocar palmito no strogonoff, deixando os fãs do quadro sem entender o motivo. Nas redes sociais, a crítica rolou solta: “Palmito no strogonoff?!?! Misericórdia”, escreveu um perfil no Twitter.

Um segundo fã do quadro do programa de Ana Maria Braga pediu uma explicação para inovar o prato: “Para que esse palmito no strogonoff! Ainda mais para crianças”, criticou.

Outro também não gostou do workshop da Chef Barbara: “Não curti esse strogonoff. Achei o molho muito líquido, gosto dele mais cremoso”, escreveu ele na rede social.

Depois do workshop, os atores mirins Valentina Vieira (13 anos), Alana Cabral (15 anos), Alice Palmar (9 anos), Pedro Guilherme (12 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos) se jogaram em uma piscina de batatas e formaram as duplas para cozinhar o strogonoff, prato da primeira prova da competição.

“As duplas ficaram bacanas. Os dois menores juntos, as duas meninas maiores e os dois meninos maiores. Se tivesse escolhido, não teria ficado tão perfeito. Combinadíssimos”, parabenizou uma fã do “Mais Você”.

Outra telespectadora do programa de Ana Maria Braga também afirmou que está gostando do retorno do quadro, mas fez um pedido para a apresentadora: “’Mais Você' está muito bom os “chefinhos”. Eles são fofos demais. Uma sugestão, façam isso com crianças que amam cozinhar e que não sejam famosas. Seria muito bom”.

Nesta temporada do “Super Chefinho”, o júri será formado pela Chef Barbara Verzola e a atriz Solange Couto, que serão juradas fixas da competição, além do chef que ministra o workshop do dia. Ao todo, serão quatro chefs convidados, além do ator Charles Myara e do neto de Ana Maria Braga, Louro Mané.

