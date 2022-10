Luxo minimalista: Marina Ruy Barbosa surge com micro bolsa de R$ 3,9 mil em festa do namorado

Luxo minimalista: Marina Ruy Barbosa surge com microbolsa de R$ 3,9 mil em festa do namorado (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa ousou com uma peça de luxo minimalista na sexta-feira (14), durante festa em comemoração ao aniversário de 40 anos do namorado Guilherme Mussi, empresário e deputado federal (PP). Além da atriz de 27 anos, diversas figuras populares estiveram presentes no evento.

A artista utilizou uma bolsa de 3 cm durante a festa. A peça faz parte da produção da grife italiana Fendi, com o objetivo de comportar fones de ouvido. Seu valor é avaliado em R$ 3,9 mil.

Ao postar os registros em suas redes nesta terça-feira (18), a atriz deu o que falar no meio dos seguidores. Diversos internautas elogiaram a composição de seu look.

“Que outfit lindo, você sempre arrasa nos looks, Marina”, registrou um dos usuários do Instagram. “Se derem zoom na foto, tem uma mensagem oculta ao fundo: a maior que nós temos”, escreveu outro internauta na foto.

Look de milhares: Marina Ruy Barbosa usa combinação de luxo de R$ 12,8 mil com top laçado de cristal

Estilosa: Marina Ruy Barbosa usa combinação de luxo de R$ 12,8 mil com top laçado de cristal (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

A ruiva já mostrou que em seu closet não falta peças luxuosas. Em um evento VIP promovido por uma marca de bebida no mês passado, em São Paulo, Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com seu look ao eleger uma combinação luxuosa e moderna para brilhar na ocasião.

A artista resolveu utilizar um top em formato de laço com bordado de cristal luxuoso para compor seu outfit. A peça faz parte de uma coleção da grife estadunidense AREA, marca conhecida e utilizada por diversos outros artistas. O top usado por Marina é 100% de algodão, com alças ajustáveis.

A roupa pode ser encontrada no site da AREA, disponível pelo valor de US$ 2,495 (R$ 12,8 mil). Além do top de laço, a artista completou o look com uma legging de látex azul marca Atsuko Kudo e uma sandália com plataforma alta e salto agulha, da Saint Laurent, além de um choker Gucci.