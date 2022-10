“Encontro”: Caso de Eddy Junior irrita Manoel Soares e apresentador pede respeito

Manoel Soares ficou revoltado com mais uma notícia envolvendo cenas de racismo no “Encontro” e, nesta quarta-feira (14), o apresentador desabafou, logo no início do matinal.

“Por que pessoas de pele clara se sentem tão à vontade em falar absurdos para pessoas negras? Eu digo para você que deste vídeo todo, o que mais me tirou o sono, que fez o meu filho chorar ontem, foi ela dizer que o cachorro era bonitinho, mas que o cara era imundo. Isso define onde a gente está na categoria”, disparou o famoso.

A indignação aconteceu após Patrícia Poeta e Manoel Soares exibirem trechos da reportagem do “Jornal Nacional” que falava sobre o caso de racismo que aconteceu com o humorista Eddy Junior, que mora na zona oeste de São Paulo.

Exibidos no primeiro bloco do matinal, os vídeos revelam que o famoso foi vítima de xingamentos racistas por vizinha ao tentar usar o elevador do edifício. Além disso, o filho dela teria aparecido com uma faca na porta do apartamento do influencer, que precisou ir para um hotel.

Postado nas redes sociais, o vídeo também mostra Eddy Junior, de 28 anos, afirmando que foi xingado de “macaco, imundo”, “feio”, “urubu” e “neguinho perigoso”.

“Cai fora. Não quero ficar com ele. Não vou subir com ele. Não quero”, afirma a vizinha. Na cena, eles estão acompanhados por um funcionário do prédio e o humorista também se recusa a subir.

Com mais de 1,2 milhão de seguidores, Eddy Junior desabafou: “Era 2 horas da manhã, desci com a minha cachorra para ela fazer as necessidades. Na hora que eu ia subir, encontrei com essa vizinha. Foi uma coincidência muito grande. Eu ia entrar no elevador e ela disse que não ia entrar no mesmo elevador que eu. Eu poderia usar o elevador do lado, mas não sou obrigado a mudar de lugar só porque uma mulher racista não quer que eu use o mesmo elevador que ela”, disse ele à Globo.

