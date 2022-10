Depois de Giovanna Ewbank, cantora Iza diz ser demissexual: “Foi uma descoberta”

Separada do produtor musical Sérgio Santos, após quatro anos juntos, a cantora Iza fez uma nova revelação sobre sua vida íntima. Durante uma entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, a famosa assumiu ser demissexual, como aconteceu com a atriz Giovanna Ewbank, casada com Bruno Gagliasso e apresentadora do projeto.

Segundo a artista, ela precisa de um tempo para querer transar com alguém: “Preciso admirar muito para falar. Transei com pouquíssimas pessoas. Acho que sou demissexual, porque demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação”, disse a dona do hit “Dona de Mim”, entre outras músicas.

No podcast de Giovanna Ewbank, cantora Iza assume ser demissexual (Reprodução/Instagram)

Aos 32 anos, a cantora também revelou aos apresentadores do podcast que começou sua vida sexual aos 21 anos e que sua primeira vez não foi muito boa: “Não. Foi uma dor que eu senti. Eu não sabia onde estava doendo, mas estava, e que nem o que tinha acontecido. A pessoa que estava comigo era inexperiente, e eu também”, contou a famosa.

Mesmo com a experiência ruim, a Iza continuou descobrindo o que era agravável para ela durante o sexo: “Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim. Eu comecei ainda a entender o que eu gostava. Hoje me sinto plena, mas foi uma longa caminhada”.

A revelação de Giovanna Ewbank

Em setembro, Giovanna Ewbank, que apresenta o podcast “Quem Pode, Pod”, também revelou ser demissexual. Durante uma conversa com Fernanda Paes Leme, que também comanda o projeto, a esposa de Bruno Gagliasso revelou que se relacionou com poucas pessoas e que precisa ter um sentimento.

“Minha mãe dizia: ‘Filha, você tem que curtir, você tem que sair’... Mas a gente é demissexual. Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências”, relatou a atriz, que está com Bruno há 12 anos.

Giovanna Ewbank

