Daria um filme e deu! Netflix divulga data de lançamento do documentário sobre o Racionais

Reprodução Netflix divulga data de lançamento do documentário do grupo mais famoso do rap nacional, Racionais Mcs (Netflix)

Mano Brown, Ice Blue, Edy Rock e KL Jay revolucionaram os anos 90 e seguem revolucionando os dias de hoje, agora terão sua história contada em uma das principais plataformas de streaming, em um documentário dirigido por Juliana Vicente.

Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo estreia na Netflix em 16 de novembro e conta a trajetória do grupo mais influente do rap nacional, mostrando a origem e a ascensão dos Racionais MC’s.

O grupo que influenciou rappers que estão no mainstream atualmente, como Criolo e Emicida, terá sua história contada com cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira, entrevistas exclusivas, além de reforçar o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até os dias de hoje, segundo a página oficial do Instagram deles.

As primeiras fotos das cenas do documentário já foram divulgada e os fãs já estão ansiosos para a estreia desse doc que promete ser histórico!

Lendários! ❤️ Quem aí já marcou na agenda? pic.twitter.com/RVe3az7E81 — Google Brasil (@googlebrasil) October 19, 2022

Racionais é a banda mais influente de rap nacional e já teve o seu álbum mais importante, Sobrevivendo no Inferno, incluso entre as obras de leitura obrigatória para o vestibular 2020 o da Unicamp.

O que também foi uma conquista histórica, na época, já que foi a primeira vez que um disco foi recomendado para a prova, na categoria ao lado de sonetos do português Luís de Camões.

Unicamp vai cobrar álbum do Racionais no vestibular 2020✊🏿

É a Periferia ocupando a Academia ☝🏿https://t.co/drhPLzzzKY pic.twitter.com/nDVkCLSEgK — RACIONAIS MC'S (@RACIONAISCN) May 23, 2018

Antes do lançamento na Netflix, a produção terá uma exibição única na ‘46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo’, no dia 31 de outubro, na Cinemateca Brasileira.

2022, além de ter sido o ano da volta do grupo aos palcos, depois de um tempo reclusos por conta da covid-19, agora celebra a banda e seus fãs com essa notícia icônica. E aí, já está com a roupa de assistir?