‘Cavaleiro da Lua’: Entenda a negociação para retorno de Oscar e Isaac à série da Marvel Studios

Fãs respectivos da Marvel e mitologia egípcia podem ficar atentos a novidades do universo ‘Cavaleiro da Lua’. Oscar Isaac, ator que interpreta Marc Spectos e suas outras personalidades na trama, revelou estar em conversa com a Marvel Studios para o retorno em seu papel na série.

Embora o desfecho da primeira temporada no Disney+ pode ser interpretado como apenas o começo do que está por vir, ainda não há confirmação de uma continuação ou qualquer outra produção correlacionada.

“Houve algumas conversas específicas, e foram agradáveis. Os detalhes por trás disso é que não existem detalhes. Não sabemos (se haverá segunda temporada), mas é algo que continua evoluindo. Sinceramente, tudo depende da história. Vale a pena contar alguma outra história? É interessante? Vou me sentir envergonhado com isso quando sair? Com a primeira temporada, seguimos essa linha. Quando meu alarme disparava pela manhã, eu mal podia esperar para chegar ao set, porque queria tentar algo diferente”, revelou o ator ao ComicBook.

“Se isso será uma coisa em grupo (Filhos da Meia-Noite), ou talvez uma grande ideia envolvendo segunda temporada, ou um filme autônomo, não sabemos. Só queremos colocar a história em primeiro lugar”, completou.

De fato, ‘Cavaleiro da Lua’ ainda tem muito o que ser explorado no audiovisual. Embora a série possua diversos arcos de ação, a produção pode ser considerada como uma introdução da história de Marc Spector.

Sinopse da trama

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.”

‘Cavaleiro da Lua’ pode ser encontrado no Disney+, com sua primeira e única temporada disponível por completo. Abaixo você confere o trailer da trama de super-herói: