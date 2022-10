Após reprovar na prova teórica, Jade Picon consegue aprovação na prova prática da CNH

E veio aí: Jade Picon finalmente está habilitada para dirigir. Na última segunda-feira (17), a atriz comemorou a aprovação na prova prática da autoescola.

Em setembro, ela tinha dividido com seu público que tinha sido reprovada no exame teórico. “Gente, é um desastre, é uma vergonha, é um vexame. Não nasci para dirigir”, disse Jade, na época.

Contudo, dessa vez não foi preciso penar: após finalizar o teste, a influenciadora tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em mãos.

“A humilhada da prova teórica foi exaltada na prova prática”, riu Jade. “Passei de primeira! E vem aí: Jadinha motorizada”, comemorou.

Anteriormente, ela já tinha dito que estava tirando a CNH para conseguir gravar adequadamente cenas de sua personagem, Chiara, na novela “Travessia”.

“Essa carta é para a Chiara, para quem não sabe... Mas a Jade, no caso, é uma tristeza, gente. Não sei dirigir, mas vai dar certo”, disse Jade anteriormente.

Chay Suede elogia atuação de Jade Picon em ‘Travessia’

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) engatam namoro (Reprodução/Globo)

Antes mesmo da estreia da novela “Travessia”, um dos assuntos mais comentados era o primeiro papel da influenciadora Jade Picon como atriz, que foi chamada para o elenco principal do folhetim de Gloria Perez.

Após uma semana no ar, as primeiras cenas da ex-BBB seguem sendo o principal interesse do público na internet. O ator Chay Suede, com quem Jade dividiu a maioria das cenas até aqui, elogiou a novata em entrevista ao portal Gshow.

“Está sendo ótimo contracenar com ela, estou aprendendo muito, a gente aprende com todos os atores”, disse o artista, que dá vida ao protagonista Ari.

Ele também destacou que a atriz surpreende aos colegas no set. “Jade traz coisas muito novas e muito frescas, que me surpreende e surpreende a todos. Tenho certeza que vocês também vão se surpreender”, garantiu.

