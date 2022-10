“A Fazenda 14”: Ruivinha acredita que peoa quer ser a Juliette do reality rural

Depois da discussão com Deborah Albuquerque, que chegou a dizer que pode sair do grupo B de “A Fazenda 14″, Ruivinha de Marte fez uma nova análise do jogo da ex-Power Couple Brasil. Segundo a influenciadora digital, ela está tentando ser a Juliette do reality show da Record TV.

Antes da formação da roça, nesta terça-feira (18), a peoa voltou a alfinetar a colega de confinamento durante uma conversa com Iran e Pelé: “Todo mundo ‘abandonou’ ela para ela ficar até o final do programa. Ela quer pagar de Juliette”, analisou a influencer.

EITA! 🔥🤫 @alexgallete diz que @OficialDeborahA está muito chata e se fazendo de vítima o tempo inteiro 👀 Os peões concordaram de sentir o mesmo 😬👇



Assine o @SigaPlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos.https://t.co/0bb5JIgdSg — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2022

Ruivinha acha que, da mesma forma que aconteceu com Juliette Freire, que ganhou o “BBB 21″, Deborah pode ser uma das finalistas ao se isolar dos famosos que estão no reality show e ganhar a preferência do público.

Estratégias e grosserias antes da 5ª roça

Não é segredo que Thomaz Costa planejava ir para a quinta roça de “A Fazenda 14″. Mas, antes do programa ao vivo, o ator irritou os colegas ao planejar sua saída do reality.

Para Shayan Haghbin, todo o grupo deveria se salvar no “resta um” e deixar o ex-SBT, mas Deborah não gostou e disse que não salvaria Pétala Barreiros ou Deolane Bezerra, que são suas inimigas, criando um atrito com Thomaz.

Grupo B combina o que fará na dinâmica do Resta Um para deixar o @euthomazcosta sobrar e ir para a Roça 🤔



🤳🏼 Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/3HVeylzTPD — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 17, 2022

LEIA TAMBÉM: Ninguém viu, mas Tati Zaqui assume que fez sexo “todo dia” em “A Fazenda 14″

Mas, Iran Malfitano trouxe outro problema ao revelar que Pelé MilFlows também estava cansado do reality show e queria sair: “Não precisa brigar, não. Só estou levantando [a informação]”, disse o ator. Em seguida, Thomaz ficou bravo:”Problema é dele. Tô falando há uma semana, já”.

Quem está na 5ª roça

Ao vivo, Adriane Galisteu formou a quinta roça de “A Fazenda 14″. Nesta terça-feira (18), a fazendeira Bia Miranda indicou Shay direto e Thomaz Costa também foi parar na berlinda, já que Deolane Bezerra usou o poder da chama verde para colocar o ator no banquinho.

Depois, Deolane Bezerra foi para berlinda do reality show ao ser a mais votada pela casa e Lucas sobrou no “resta um”. Por fim, André Marinho usou o poder da chama preta para vetar Thomaz na prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (19), que será disputada por Shay, Lucas e Deolane. A eliminação de um dos peões acontece na quinta-feira (20).

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Deborah quer novas alianças: Entenda a saída da famosa do grupo B