‘A Casa do Dragão’: saiba quantas temporadas ainda terá a série

Quem aí já está com saudades da série que nem acabou, mas já criou expectativas para a próxima temporada? Após o nono episódio, tivemos certeza de que a famosa ‘Dança dos Dragões’ vai começar. E, no próximo domingo, teremos o décimo e último episódio da primeira temporada. Assista ao teaser:

Para os apaixonados pela saga, podem ficar tranquilos, pois, ao menos mais 3 temporadas virão pela frente, segundo o escritor George R. R. Martin: “Vai levar quatro temporadas completas de 10 episódios cada para fazer justiça à Dança dos Dragões, do início ao fim”, escreveu ele em um post em seu site.

Apesar da afirmação do escritor, a HBO ainda não confirmou a informação, mas, levando em conta que a série teve estreia recorde na plataforma em agosto desse ano, podemos esperar renovações por aí.

Considerando que Game of Thrones durou oito temporadas, com as duas últimas saindo dos livros de Martin, ‘A Casa do Dragão’ poderia até continuar por mais tempo, mas, até o momento é a informação de quatro temporadas que temos.

The choice between peace and war. pic.twitter.com/BTorZaK2IU — House of the Dragon (@HouseofDragon) October 19, 2022

Sobre o que será a segunda temporada de House of the Dragon?

O penúltimo episódio da primeira temporada viu a morte de Viserys e a resposta dos Verdes, entrando em ação para tornar Aegon rei antes que alguém pudesse detê-los. Agora, o final se concentrará em Rhaenyra e os Pretos enquanto eles reagem e respondem aos empreendimentos dos Hightowers em Porto Real.

Provavelmente, a guerra civil completa não começará até o final do episódio, ou talvez os roteiristas esperem até a segunda temporada para realmente dar o pontapé inicial. No momento, podemos assumir que a segunda temporada se concentrará no crescente conflito entre os Verdes e os Pretos, enquanto eles se envolvem em uma guerra total.

O showrunner Ryan Condal falou um pouco sobre a preparação para a segunda temporada em um painel da Comic Con em julho, dizendo que introduzirá alguns novos dragões na história, além de um pouco mais de sangue. Aparentemente, eles têm um “orçamento de cabeça cortado” especificamente definido para a temporada.