‘Terrifier 2:’ O que se sabe sobre lançamento no Brasil; filme sangrento causou desmaios e vômitos

‘Terrifier 2′, de Damoen Leone, foi um dos assuntos que chamou a atenção dos internautas nestes últimos dias. O longa-metragem ganhou destaque nos assuntos popularizados não apenas por seu estilo de terror e violência, mas principalmente pela reação do público ao assistir.

O filme foi lançado dia 6 de outubro nos Estados Unidos, levando diversas pessoas à loucura com a cenas intensas de violência.

“Meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância. Altamente recomendado,” compartilhou um usuário do Twitter.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4 — Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022

“Acabei de ver ‘Terrifier 2′. Foi uma bagunça sangrenta incrível. O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha cadeira, outro cara saiu porque não se sentia bem. Saindo pela porta do cinema, ouvi um cara vomitando forte e alto no banheiro”, relatou outro internauta.

Há previsão de chegada no Brasil?

Lançado em 6 de outubro, ‘Terrifier 2′ estará disponível para aluguel nos Estados Unidos a partir do dia 18 de novembro. Contudo, no Brasil não há previsão de chegada do longa. Porém, o primeiro filme se encontra disponível na internet.

O longa faz parte de uma sequência de ‘Terrifier’ (2016), que revela como Art the Clown – ou Palhaço Art – (David Howard Thornton) foi ressuscitado, além de seu retorno à cidade de Miles Country, onde começa sua matança na noite de Halloween.

O diretor Terrifier 2 orientou à audiência que assistam ao primeiro filme, além de comentar sobre as reações que envolviam vômitos e desmaios.

“Olha, eu adoraria ver algumas pessoas saindo da sala, acho que é tipo uma medalha de honra porque o filme é intenso. Mas não quero ninguém desmaiando, se machucando. Se você assistir a Terrifier 1, vai saber no que está se metendo”, disse ele em entrevista à Entertainment Weekly.

Há uma cena, em específico, que ganhou a atenção da internet, sendo classificada como uma das mais violentas e sangrentas do filme. Clique no link abaixo e fique por dentro do que se trata.

Confira:

Assista ao trailer: