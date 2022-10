Socos e xingamentos em “Travessia”: O reencontro de Guerra e Moretti será forte

Guerra e Moretti, personagens vividos por Humberto Martins e Rodrigo Lombardi em “Travessia”, encerraram uma longa amizade e parceria de trabalho após uma traição envolvendo Débora (Grazi Massafera). Porém, a distância não fez com que um deixasse de saber da vida do outro, principalmente nos negócios.

Em cenas futuras, o conflito deve voltar para a novela da Globo, já que Guerra e Moretti terão um reencontro bombástico, com direito a socos e xingamentos de ambos os lados.

"Travessia": Após brigar com o melhor amigo, Moretti (Rodrigo Lombardi) vai morar em Portugal, onde segue trabalhando com a construção civil (Adriano Fagundes/Globo)

Querendo derrubar alguns casarões antigos do Maranhão para construir um shopping, Guerra começou a ser alvo de uma investigação sigilosa de Moretti, que contratou o hacker Oto (Romulo Estrela) para invadir os computadores da construtora e descobrir o valor dado em uma licitação.

LEIA TAMBÉM: José Dumont: autor de ‘Todas as Flores’ diz que prisão de ator antes da estreia da novela foi ‘sorte’

Mas, o pai adotivo de Chiara (Jade Picon) descobre que o inimigo está tentando acabar com os negócios dele e decide tirar satisfação com ele. No encontro, que acontece em um restaurante, se revolta e parte para a agressão física, dando um soco no marido de Guida (Alessandra Negrini). Segundo Guerra, Moretti deu um lance na licitação para acabar com o projeto da construtora de “Travessia”.

No começo de "Travessia", Guerra (Humberto Martins) descobre traição e não perdoa ninguém (Ellen Soares/Globo)

Durante a briga, Guerra chama Moretti de “canalha” e, em seguida, eles são expulsos do estabelecimento. Fora de lá, o duelo continua e Guida, Leonor (Vanessa Giácomo) e Stenio (Alexandre Nero) tentam apartar a confusão: “Covarde! Eu te acho… De mim você não se esconde! Eu te acho”, grita o pai adotivo de Chiara, que escuta outra ameaça de Moretti: “Não vai precisar procurar! Vou estar mais visível que nunca!”.

A novela conta com Lucy Alves, Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Leonor e Moretti juntos? Entenda qual o plano contra Guida