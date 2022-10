Peculiar demais para ser de luxo? Gkay surge com bolsa bicolor em formato de galo (Reprodução/Instagram @gkay)

Gkay apareceu mais uma vez com uma de suas aquisições inusitadas. Desta vez, a influenciadora digital, de 29 anos de idade, comprou uma bolsa exótica em formato de galo, que rendeu assunto em seu meio.

“Você roubou o pombo, mas veio o galo”, brincou a influencer em um vídeo no qual revela a novidade da compra ao amigo Lucas Rangel.

Gkay havia comprado uma bolsa de pomba recentemente, avaliada em R$ 5 mil, mas Rangel tomou posse do item para gravações de seus conteúdos na internet. O influencer, de 25 anos de idade, registrou diversos momentos com a pomba ao lado, resultando em outra compra inusitada da amiga, já que teria ficado com a anterior.

Do tamanho e formato de um galo, a bolsa é bicolor e possui utilidade dos dois lados, tanto do branco quanto do preto. Será que vem aí mais alguma compra inusitada de Gkay ou influenciadora parou por aí?

Assista ao vídeo da bolsa de pomba, adquirida pela influenciadora:

Veja notícias sobre luxo e famosos:

Gkay e a bolsa de vidro

Luxo e conceito? Gkay compra bolsa de vidro que custa mais de R$ 13 mil (Reprodução/Instagram @gessicakayane)

Recentemente, a Gkay apostou em um novo item de luxo e resolveu compartilhar em suas redes sociais: uma bolsa que custa mais de R$ 13 mil.

A influenciadora compartilhou nas redes a bolsa de vidro que é avaliada em US$ 2,7 mil (em torno de R$ 13,8 mil). O item de Gkay possui o nome Glass Swipe Bag, da grife francesa Coperni.

A peça também já foi vista sendo utilizada por outras celebridades norte-americanas como a socialite Kylie Jenner e rapper Doja Cat.

“Vocês não vão acreditar no que tem aqui. Finalmente chegou a minha bolsa de vidro da Coperni. Cabe o que dentro? Nada! Só a minha dignidade, minha paciência. Tenho medo até de tocar. Ela é de vidro real”, contou Gkay.