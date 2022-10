Ninguém viu, mas Tati Zaqui assume que fez sexo “todo dia” em “A Fazenda 14”

Tati Zaqui e Thomaz Costa tiveram um pequeno romance dentro de “A Fazenda 14″ e ao longo dos dias mostraram cenas fofas e românticas aos telespectadores. Mas, depois de deixar o reality show rural, a cantora revelou algo que a Record TV não mostrou.

Segundo a quarta eliminada do programa, ela fez sexo todos os dias. A notícia foi dada pelo Twitter: “Dormia bem demais mesmo, era chá todo dia”, disparou a famosa, usando uma gíria em sua postagem.

todo dia gente https://t.co/zWBRpj4izv — TATI ZAQUI 👽 (@tatizaqui) October 16, 2022

Sempre curiosos, os fãs de Tati Zaqui questionaram quando o ato aconteceu, já que a emissora não mostrou nenhum edredom mexendo: “Tati do céu, quando que rolou esse edredom? Aqui fora a gente não percebeu”. Sem fugir da pergunta, ela respondeu: “Todo dia, gente”.

Edredom no paiol

Vale lembrar que este seria o segundo edredom do reality show, já que no começo da 14ª temporada de “A Fazenda”, quando ainda existia o paiol, um casal foi visto movimentando uma das camas da casa, que reuniu algumas celebridades dispostas a viver o confinamento.

Na época, o casal era formado pelo ex-jogador de futebol André e Suzi, que estavam empolgados, mesmo com Claudia Baronesa na cama ao lado. Mesmo com as luzes apagadas, os telespectadores acompanharam a cena, que foi cortada.

Tati Zaqui e Thomaz Costa dormiam juntos em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Durante o primeiro edredom de “A Fazenda 14″ a audiência também conseguiu ouvir Suzi sussurrando. Já no Twitter, os fãs comentaram sobre o primeiro casal do reality show rural. Um perfil anônimo ficou impressionado e disse que o povo do paiol é “rápido”.

Outro anônimo deixou claro que não está torcendo para Suzi e André, mas torcia para o romance acontecer fora do reality show da Record TV: “”Bom que os dois não vão entrar mesmo, já podem assumir aqui fora”.

Tati Zaqui também detonou os participantes

Ao ser eliminada de “A Fazenda 14″, a cantora não poupou críticas ao comportamento de seus colegas de reality show. Durante uma entrevista para Lucas Selfie, a quarta eliminada do programa disse que o grupo comandado por Deolane Bezerra faz muita baixaria no programa.

