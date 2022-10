‘Halloween Ends’: Confira a ordem cronológica dos filmes e como entender a linha do tempo

‘Halloween Ends’ disparou com R$ 3 milhões de bilheteria em sua estreia nos cinemas brasileiros. Contudo, não é de se estranhar que a franquia seja massivamente acompanhada, haja vista seu sucesso desde 1978, ano em que o primeiro longa de terror foi lançado.

Com a popularização do subgênero slasher no terror, a caracterização do assassino mascarado, Michael Myers, caiu nas graças do público como uma das figuras mais icônicas e memoráveis do segmento. Dado o sucesso e memória afetiva da obra original, a franquia rendeu exatos 13 filmes com continuações e linhas temporais distintas e interligadas.

Embora pareça difícil entender a trama – para os que não acompanham desde o início – existe uma cronologia para entender a ordem dos fatos. Além de existir outros universos que envolvam o assassino mascarado, a obra original também conta com linhas temporais diferentes, protagonizadas por Jamie Lee Curtis, a famosa ‘final girl’.

Abaixo você confere a ordem cronológica dos filmes.

Ordem cronológica de ‘Halloween’

“Halloween 1: A Noite do Terror” (1978);

“Halloween 2: O pesadelo Continua” (1981);

“Halloween 4: O Retorno de Michael Myers” (1988);

“Halloween 5: A Vingança de Michael Myers” (1989);

“Halloween 6: A Maldição de Michael Myers” (1995);

“Halloween 3: Temporada da Bruxa” (1982);

“Halloween H20: 20 anos depois” (1998);

“Halloween: Ressurreição” (2002);

“Halloween” (2007);

“Halloween 2″ (2009);

“Halloween” (2018);

“Halloween Kills” (2021);

“Fim do Halloween” (2022).

Linhas temporais de ‘Halloween’

