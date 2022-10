‘Halloween Ends’: Com promessa de desfecho, longa de terror estreia no topo da bilheteria brasileira (Reprodução/Universal Pictures)

Como bons e fiéis espectadores de produções de terror, o público brasileiro fez com que ‘Halloween Ends’ estreasse no topo da bilheteria nacional, arrecadando R$ 3,02 milhões entre os dias 13 e 16 de outubro. O longa, que prometeu encerrar a nova trilogia de terror com um desfecho para o assassino mascarado e a ‘final girl’, se saiu bem nos números.

Por outro lado, o filme de terror ‘Sorria’ está posicionado no segundo lugar, tendo registrado R$ 2,82 milhões, ficando à frente de ‘A Mulher Rei’, estrelado por Viola Davis que arrecadou R$ 2,35 milhões.

Na quarta e quinta posição temos ‘Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda’ (R$ 2,14 milhões) e ‘Implacável’ (1,25 milhões).

Avaliação de ‘Halloween Ends’ pela crítica

Com diversos episódios aterrorizantes na cidade de Haddonfield, ‘Halloween Ends’ chegou aos cinemas nesta quinta-feira (13) para se despedir da franquia, cravando o último filme da nova trilogia dirigida por David Gordon Green.

O terror estrelado por Jamie Lee Curtis, como a protagonista Laurie Strode, obteve 44% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes na abertura. Embora os críticos apontaram falhas no roteiro, os elementos novos apresentados na trama foram enaltecidos. Por parte do público, o filme apresentou 60% de aprovação na estreia, considerado uma avaliação positiva, ainda que nada avassalador.

Sinopse

“Quatro anos após os eventos do Halloween Kills do ano passado, Laurie está morando com sua neta Allyson e está terminando de escrever suas memórias. Michael Myers não foi visto desde então. Laurie, depois de permitir que o espectro de Michael determinasse e conduzisse sua realidade por décadas, decidiu se libertar do medo e da raiva e abraçar a vida. Mas quando um jovem, Corey Cunningham é acusado de matar um menino que ele estava cuidando, isso desencadeia uma cascata de violência e terror que forçará Laurie a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar, de uma vez por todas.”

Assista ao trailer: