Fã de futebol: Ana Maria Braga se diverte com álbum da Copa do Mundo

Ana Maria Braga ganha álbum da Copa do Mundo e mostra figurinha dourada no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga entrou na onda das figurinhas da Copa do Mundo do Catar e levou a febre do campeonato para o “Mais Você”. A famosa avisou o Louro Mané que eles iriam colar as figurinhas juntos, na casa da apresentadora.

Cheia de pacotes, a apresentadora mostrou um álbum de capa dura e disse que iria levar para casa: “Eu vou abrir este daqui e vamos ver o que vem”, disse ela, que mostrou uma figurinha dourada.

Ana Maria Braga ainda mostrou um álbum da Copa do Mundo de 2022 vazio e empolgou o Louro: “Oba! Vamos colar tudo, Ana Maria”, festejou o mascote do “Mais Você”. No entanto, a famosa disse “não” e avisou que ele era para ser vendido no futuro, como mostrou uma reportagem do programa.

Nas redes sociais, os fãs do matinal da Globo ficaram empolgados e um disse que estava amando a ideia de Ana mandar o mascote vender o álbum da Copa. Um segundo ficou chateado: “Só de pensar que eu tinha o álbum vazio da Copa de 1994, mas na época minha mãe não tinha dinheiro pra comprar as figurinhas e ela jogou fora”.

Um terceiro pediu para a famosa inovar: “Ana Maria é tradição colar as figurinhas da seleção Argentina de cabeça pra baixo”, pediu o fã do programa.

Estreia do novo quadro do “Mais Você”

Nesta terça-feira (18), depois do aniversário do “Mais Você”, Ana Maria Braga estreou a nova edição do “Super Chefinhos”, reality show que reúne crianças que gostam de cozinhar. Ao todo, serão sete dias, onde eles vão se desafiar e participar de workshops comandados por diferentes chefs.

Ygor Marçal, Valentina Vieira, Alana Cabral, Alice Palmar, João Bravo e Pedro Guilherme participam do "Super Chefinhos 2022", no "Mais Você" (Paulo Belote/Globo)

Os atores mirins Valentina Vieira (13 anos), Alana Cabral (15 anos), Alice Palmar (9 anos), Pedro Guilherme (12 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos) participam desta temporada.

O júri será formado pela Chef Barbara Verzola e a atriz Solange Couto, que serão juradas fixas da competição, além do chef que ministra o workshop do dia. Ao todo, serão quatro chefs convidados, além do ator Charles Myara e do neto de Ana Maria Braga, Louro Mané.

