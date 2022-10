Duas senhoras brigam no “Encontro” e o motivo vai parar na web; confira

No "Encontro", Manoel Soares fica entre duelo de senhoras por causa de "Travessia" (Reprodução/Globo)

A participação de Tati Machado no “Encontro”, desta terça-feira (18), foi tumultuada. Ao comentar sobre a cena de “Travessia”, onde Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) se conhecem, duas senhoras que estavam na plateia começaram a discutir.

Tudo começou quando Manoel Soares questionou uma delas sobre a cena e, após defender o personagem de Romulo Estrela, que ajudou a protagonista da novela da Globo a sair de uma confusão na rua, a outra não gostou e disse que Oto é um safado: “Depois ele vai dizer que a arma que está no carro dele é dela”, disparou a senhora.

O "Casos de Família" tá diferente! Duas senhorinhas brigando por "Travessia" salvou minha manhã hoje hahahah show de simpatia #encontro pic.twitter.com/VjiuVdhlRN — gabriela (@agabifeitosa) October 18, 2022

Manoel Soares conseguiu segurar a “briga” e até se divertiu com a situação, que poderia ter saído do controle, já que Tati Machado ainda não tinha contado a novidade. Em seguida, ele voltou para Patrícia Poeta que conduziu o quadro sobre novelas e celebridades do “Encontro”.

Mas, quem não estava na plateia do programa aproveitou para usar as redes sociais e comentar sobre o caso: “As senhoras estão tretando por causa da novela. Encontro é muito a minha energia”, escreveu um fã.

Uma segunda telespectadora também destacou o momento e usou emojis de risada para mostrar que gostou: “Duas senhoras brigando no ‘Encontro’ por conta de Brisa, Oto e Ari”.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) Abre o porta mala e toma um susto ao ver Brisa (Lucy Alves) ferida ali dentro (João Miguel Júnior/Globo)

A cena que virou discussão ao vivo

Para quem não acompanhou o capítulo de “Travessia”, após ser linchada nas ruas de São Luís, no Maranhão, Brisa (Lucy Alves) correu para escapar e conseguiu se esconder no porta-malas de um carro aberto, que é Oto (Romulo Estrela).

Ao abrir o compartimento do veículo, o hacker se depara com Brisa, ferida e assustada. Ela pede a ajuda dele, explica a Oto que não entende a acusação das pessoas contra ela nem o motivo de a terem cercado na praça. Ele fica desconfiado, mas acaba ajudando a protagonista da novela, que também não sabe nada sobre ele.

