Chay Suede elogia atuação de Jade Picon em ‘Travessia’

Antes mesmo da estreia da novela “Travessia”, um dos assuntos mais comentados era o primeiro papel da influenciadora Jade Picon como atriz, que foi chamada para o elenco principal do folhetim de Gloria Perez.

Após uma semana no ar, as primeiras cenas da ex-BBB seguem sendo o principal interesse do público na internet. O ator Chay Suede, com quem Jade dividiu a maioria das cenas até aqui, elogiou a novata em entrevista ao portal Gshow.

“Está sendo ótimo contracenar com ela, estou aprendendo muito, a gente aprende com todos os atores”, disse o artista, que dá vida ao protagonista Ari.

Ele também destacou que a atriz surpreende aos colegas no set. “Jade traz coisas muito novas e muito frescas, que me surpreende e surpreende a todos. Tenho certeza que vocês também vão se surpreender”, garantiu.

Na novela, Chay Suede interpreta Ari e Jade Picon dá vida a Chiara. A dupla forma um casal logo no começo do folhetim, após Ari romper com Brisa (Lucy Alves).

Críticas e indiretas

Na última semana, após os capítulos iniciais de “Travessia” irem ao ar, Jade Picon se tornou um dos assuntos mais comentados da internet brasileira, que ora elogiavam, ora criticavam sua atuação.

O principal alvo das críticas até o momento foi o sotaque carioca de Chiara, personagem da atriz. Jade nasceu em São Paulo, com sotaque bem típico da capital paulista, e internautas apontaram falta de habilidade na novata em simular os maneirismos do jeito de falar de quem realmente nasceu no Rio.

A atriz Mel Maia, que foi apontada pelos internautas como uma boa opção para substituí-la, chegou a engrossar o coro de críticas a Jade.

“Desejo tudo de bom para ela. Mas, só quem entende de atuação de verdade, vê que, né?”, comentou Mel, em um viral do TikTok.

