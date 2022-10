Caso Jojo Todynho e Nego Di: Indenização pedida pela famosa foi revelada

O processo que Jojo Todynho moveu contra Nego Di entrou em uma nova fase e, caso a famosa ganhe a causa, o humorista poderá ser proibido de mencionar o nome dela e de Lucas Souza em publicações e shows, além de pagar uma multa.

Segundo o site Notícias da TV, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ pede uma multa indenizatória de R$ 40 mil por danos morais. O site também divulgou um trecho do documento feito pela defesa da cantora: “O deferimento de liminar em tutela de urgência para que o réu se abstenha de falar o nome e expor a imagem dos autores, em todas suas redes sociais, sob pena de multa por cada citação indevida de R$ 10 mil”, diz um trecho do processo.

Após comentários, Jojo Todynho processa ex-BBB Nego Di (Reprodução)

Em juízo, Jojo Todynho também pede que as redes sociais TikTok e Instagram deletem as publicações onde o ex-BBB cita o nome da famosa e Lucas Souza: “A procedência do pedido condenando o réu, em valor não inferior a R$ 20 mil, a título de danos morais para cada autor, uma vez que praticou ato ilícito indenizável contra eles, conforme tudo que já foi amplamente mencionado nos fatos e comprovado nos documentos”, declara a o site Notícias da TV.

Do outro lado da história, Nego Di avisou que irá processar a vencedora de “A Fazenda 12″ e o marido, o oficial do exército Lucas Souza. Pelas redes sociais, o ex-BBB aparece ao lado de seu advogado e afirma que a ameaça feita por Lucas terá consequências.

“Eu fiz uma piada mencionando a Jojo Todynho, e o marido dela deu uma declaração nas redes sociais dizendo que ia me agredir, que quando me encontrasse na rua ia me bater”, começou o famoso.

Ex-BBB Nego Di processa Jojo Todynho e Lucas Souza, marido da cantora (Reprodução/Globo)

Em seguida, ele disse que um detalhe chamou sua atenção: “Ele é um oficial do Exército e estava fardado quando me fez ameaças e a Jojo também me insultou. Está na moda processar humoristas por causa de piada, então, eu resolvi procurar os meus direitos. As medidas legais vão ser tomadas”, disse Nego Di.

Ao saber da ação, Jojo Todynho também disse que Nego Di deu golpe em pessoas e que deveria parar de se preocupar com a vida da cantora: “Estou ajudando as milhares de pessoas que ele deu o golpe. Ele não deveria estar preocupado com a minha vida, porque eu estou trabalhando, multiplicando meus bens, ele tinha que estar preocupado em trabalhar e ressarcir as pessoas que ele causou dano. É por isso que eu já tomei as medidas”.

