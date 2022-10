“A Fazenda 14”: Deborah quer novas alianças: Entenda a saída da famosa do grupo B

A saída de Tati Zaqui, na quarta roça de “A Fazenda 14″, ainda movimenta o jogo dentro do reality show e, agora, Deborah Albuquerque resolveu deixar o grupo B, criando inimizades com os demais famosos que fazem parte.

O aviso aconteceu durante uma conversa no quarto: “Deborah sai do grupo. Eu não vou ser ‘xoxada’ pela Deolane e agora por vocês”, afirmou a famosa, enquanto arrumava a cama. Ela também disse que não queria mais conversar.

Depois, ela voltou atrás e fez um desabafo com alguns participantes: “Eu fico bem no meu canto. Eu tenho o meu marido e o meu filho, que não estão comigo, mas estão comigo. Pronto, comecei o reality assim e eu posso terminar assim”, disse ela.

Ainda no quarto, Deborah Albuquerque foi questionada por Ruivinha de Marte: “Era isso que você queria, né?”. Mas, segundo ela, a conversa serve para ela ser eliminada: “Isso! Coloca as pessoas para me eliminar”.

Sem a ex-Power Couple por perto, Kerline, que estava conversando com Shaye Ruivinha, afirmou que a ex-colega do grupo B de “A Fazenda 14″ conversa com o público e que é repetitiva: “O que eu vejo é que quando se conversa parece que está se falando para o público. Está conversando tipo ‘olha gente, a Ruivinha falou…’. Isso é muito feio”.

Enquanto tirava a maquiagem, a ex-BBB afirmou ainda que Deborah Albuquerque faz um jogo para que o público que não viu na edição passada pode ver agora: “Ela fica repetindo as coisas e fica nisso. Parece um gravador”.

Já Ruivinha de Marte afirmou que a saída de Deborah do grupo B pareceu irônica: “Pareceu uma ironia. Ela fica repetindo que agora vai ficar sozinha. Ela perguntou ainda ‘se eu sair do grupo a amizade vai continuar, né?’ E eu fico guardando”, desabafou a influenciadora digital.

