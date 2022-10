“Travessia”: Guerra perde a linha com Chiara; entenda o conflito o novo conflito

Em “Travessia”, Chiara (Jade Picon) é uma menina mimada e que faz tudo aquilo que pensa e, por isso, acaba irritando seu pai, Guerra (Humberto Martins), que evita gerar grandes conflitos com a herdeira. Mas, nos próximos capítulos da novela da Globo, a paciência vai acabar.

Em breve, a influenciadora digital vai revelar ao pai que está namorando e ele não vai gostar nada de saber que é com Ari (Chay Suede), que é um dos seus rivais e está de olho em todos os passos do empresário.

Sabendo que o futuro genro era noivo e tem um filho no Maranhão, Guerra fará algumas exigências ao jovem arquiteto. A primeira será que ele leve seu filho para morar no Rio de Janeiro e, ainda durante uma conversa séria, ele afirma que o protagonista de “Travessia” deve cortar o seu relacionamento com o seu passado, ou seja, com Brisa (Lucy Alves).

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) engatam namoro (Reprodução/Globo)

Por fim, o personagem de Humberto Martins mostra que é generoso e entrega a chave de um apartamento da construtora para Ari morar com o filho. A ação, que será duvidosa, pode espantar o personagem de Chay Suede, mas ele não terá muita escolha, já que foi ao Rio de Janeiro para desvendar alguns planos de Guerra e, desta forma, ficará mais próximo da empresa.

Chay Suede e os perrengues da profissão

Antes de assinar com a Globo e ser escalado para novelas do horário nobre, Chay Suede esteve na Record TV, onde viveu um dos personagens de “Rebelde”, novela mexicana que ganhou uma versão brasileira, e sobre esta época, o famoso lembrou que sofreu alguns perrengues por não ser um ator formado.

Antes da Globo, Chay Suede fez parte do elenco de "Rebelde", na Record TV (Fabio Rocha/Globo)

“Quando eu recebi o convite para fazer Rebelde eu nem imaginava o que fazia um ator. Claro que eu sabia que um ator interpretava um personagem, mas eu não fazia ideia de como funcionava a dinâmica de trabalho”, começou o galã da Globo.

No desabafo, o contratado da TV Globo afirmou ainda que precisa aprender muitas coisas: “Não sabia como funcionava o ofício. Haviam coisas que eu precisava aprender e reaprender todo dia”, declarou o galã, que atualmente faz par romântico com Chiara, personagem de Jade Picon em “Travessia”.

