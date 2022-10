“Travessia”: Chiara vê sua vida desmoronar nos próximos capítulos da novela

Ao longo dos capítulos, “Travessia” levará ao telespectador problemas que fazem parte da sociedade, como os crimes virtuais, e também questões que envolvem a saúde das pessoas.

Nos próximos capítulos, Chiara (Jade Picon) vai mostrar mais sobre a sua intimidade, que vai além da menina mimada que faz vídeos para as redes sociais. Na trama de Gloria Perez, ela terá que lidar com um transtorno raríssimo, a síndrome de Munchaüsen, que é uma condição psicológica onde a pessoa simula sintomas ou força o aparecimento de doenças.

Segundo o site da revista Galileu, a patologia faz com que a pessoa busque atendimento médico e hospitalar com frequência e é chamada popularmente de “vício hospitalar”. A síndrome também pode fazer com que o indivíduo consuma remédios sem precisar.

Em "Travessia", Chiara (Jade Picon) vai encantar Ari (Chay Suede) (Divulgação/Globo)

Na novela da Globo, a personagem de Jade Picon vai enfrentar outro problema antes de descobrir a patologia. Segundo o roteiro, Chiara ficará assustada com o fantasma de Brisa (Lucy Alves), ex-noiva de Ari (Chay Suede) e, em um determinado momento, ela vai questionar o namorado se ele realmente a ama.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Guerra perde a linha com Chiara; entenda o conflito o novo conflito

Tudo vai piorar quando ela descobrir que não é filha de sangue de Guerra (Humberto Martins), e sim fruto de uma traição da mãe Débora (Grazi Massafera) com Moretti (Rodrigo Lombardi), ex-sócio do empresário.

Brisa choca ao descobrir segredo de Ari

Além da personagem de Jade Picon, a protagonista de “Travessia” descobre que foi enganada pelo noivo. Depois de sair da prisão, ela vai procurar o amado, mas fica chocada ao descobrir qual rumo ele decidiu para sua vida.

Brisa (Lucy Alves) e o filho Tonho (Vicente Alvite) em "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Ao chegar no endereço que tem em mãos, Brisa fica sabendo, através do porteiro, que o noivo e o amigo se mudaram e que ele não sabe informar para onde. Sem ter para onde ir, ela se desespera ao saber que pode ficar sem teto no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Maíra Cardi e “Travessia”: Entenda a relação da novela com o comentário