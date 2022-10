“Mais Você” faz 23 anos: Ana Maria e Louro Mané homenageiam Louro José

Com estúdio decorado, Ana Maria Braga celebra 23 anos do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga celebrou os 23 anos do “Mais Você”, programa que comanda nas manhãs da Globo. Em ritmo de festa, Louro Mané, o novo mascote, não esqueceu de seu pai, o Louro José, que era comandado por Tom Veiga, morto em novembro de 2020 e recebeu uma homenagem emocionante.

Com vídeos e fotos desde o nascimento do papagaio, que acompanhou Ana Maria no extinto “Note e Anote”, na Record TV, e já viajou e participou de muitos quadros no programa da Globo. Ao voltar para o estúdio, a veterana estava muito emocionada e contou para o Louro Mané, que estava vestido com uma gravata borboleta e um chapéu rosa, mais sobre o seu pai.

“Eu acho que é uma lembrança muito importante, não só para mim, mas para essas crianças grandes. Seu pai nasceu, porque eu tinha um programa na outra emissora, que era cedinho e antes da gente era um programa de desenho animado”, começou a famosa.

Segundo ela, a ideia era continuar com as crianças e com as mães na frente da TV: “Eu pensei, como eu vou colocar essa molecada que está na frente da televisão. Então, se a molecada quiser ficar mais tempo no ar, era preciso de algo animado. Eu nem sabia que era um papagaio. Com ele chegando e aprendendo a falar, nós viramos essa dupla internacional”.

Ana Maria Braga também lembrou que este foi o primeiro aniversário ao lado de seu neto papagaio e conferiu uma retrospectiva dos momentos marcantes acumulados ao longo dos anos, como memes e quadros que fizeram sucesso, além de uma homenagem do cantor Roberto Carlos.

Estreia do novo quadro do “Mais Você”

Nesta terça-feira (18), depois do aniversário do “Mais Você”, Ana Maria Braga estreia a nova edição do “Super Chefinhos”, reality show que reúne crianças que gostam de cozinhar. Ao todo, serão sete dias, onde eles vão se desafiar e participar de workshops comandados por diferentes chefs.

Os atores mirins Valentina Vieira (13 anos), Alana Cabral (15 anos), Alice Palmar (9 anos), Pedro Guilherme (12 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos) participam desta temporada.

Ygor Marçal, Valentina Vieira, Alana Cabral, Alice Palmar, João Bravo e Pedro Guilherme participam do "Super Chefinhos 2022", no "Mais Você" (Paulo Belote/Globo)

O júri será formado pela Chef Barbara Verzola e a atriz Solange Couto, que serão juradas fixas da competição, além do chef que ministra o workshop do dia. Ao todo, serão quatro chefs convidados, além do ator Charles Myara e do neto de Ana Maria Braga, Louro Mané.

