Maíra Cardi e “Travessia”: Entenda a relação da novela com o comentário

Maíra Cardi e Arthur Aguiar estão recém-separados e, mesmo sem apontar o dedo para ninguém, a influenciadora digital usou as redes sociais para falar sobre traição, deixando os fãs com a pulga atrás da orelha.

Segundo a famosa, a mulher que faz tudo pelo marido vai levar mais chifre. No entanto, a fala surgiu após uma cena de “Travessia”, a nova novela de Gloria Perez na Globo, onde a personagem Brisa (Lucy Alves) seria a mulher que faz tudo por Ari (Chay Suede) e foi traída, já que ele vai se envolver com Chiara (Jade Picon).

“Precisamos fazer menos, bem menos, para que sobre espaço para que eles façam mais! Quando mais se entrega, menos eles se sentem capazes e mais chifre vem!”, desabafou a coach de emagrecimento.

Em seu desabafo, Maíra Cardi disse que a mulher deve fazer menos para que os homens façam mais: “Fazemos na melhor das intenções porque amamos e queremos o melhor para o outro, e no caso entregamos tudo e mais um pouco. Porém, quando fazemos esse “papel de tudo” tiramos a capacidade e responsabilidade dele ter o papel de homem que deveria ter, e entramos no papel da mamãe que ele sem perceber procurava. Precisamos fazer menos, bem menos, para que sobre espaço para que eles façam mais!”.

O fim do casamento de Maíra e Arthur

Pelas redes sociais, Maíra Cardi anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar, que demorou alguns dias para fazer o mesmo. Na legenda, a famosa escreveu: “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho para ambos”, registrou ela.

Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar: ‘Fim da nossa caminhada’ (Reprodução/Instagram @mairacardi)

Casados desde dezembro de 2017, Arthur Aguiar e Maíra Cardi viveram momentos complexos durante o casamento, que já contou com muitos términos e voltas, devido a alguns episódios entre os dois.

Em 2020, Maíra também tomou a iniciativa de terminar o relacionamento com o ator e compartilhou um vídeo sobre o relacionamento com ele, expondo episódios de traição por parte de Arthur. Eles reataram no ano seguinte e a influenciadora digital afirmou que amava o marido.

