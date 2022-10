Gravidez de Jojo Todynho: Famosa foi cobrada por parente próximo

Jojo Todynho voltou a ser “cobrada” para aumentar a família. Após adiar o projeto de ser mãe e encarar uma crise em seu casamento com Lucas Souza, o pedido de um neto veio de Marcia Antocevicz, sogra da famosa.

Pelas redes sociais, a mãe do oficial do exército falou do orgulho que sente de Jojo, mas também que está esperando o primeiro filho do casal: “Orgulho de ter uma nora como essa [Jojo Todynho], já estou esperando os netinhos”, disse.

Sogra de Jojo Todynho pede um neto para a cantora (Reprodução/Instagram)

Além da sogra, os fãs da cantora também querem saber quando ela e Lucas Souza terão o primeiro herdeiro. Em sua rede social, Jojo respondeu sobre os planos de aumentar a família ao se deparar com uma pergunta inusitada: “Verdade que você está grávida?”.

Sem perder tempo, a contratada da TV Globo disse que não, mas segue com os planos: “Não… Não estou grávida não. E eu sempre falei que eu ia engravidar com 30 anos, só que aconteceu alguns episódios antes… Mas agora eu vou ter o foco dos 30 e dar uma segurada, agora não”.

Na sequência, a funkeira afirmou se sentir pronta para a maternidade, mas prefere escolher um novo momento: “Estou conseguindo me consolidar no que eu venho buscando, então não vou engravidar agora, embora eu tenha uma estrutura para criar uma criança. Agora não é o momento”.

Os planos mudaram

Em agosto deste ano, Jojo Todynho avisou que seus planos mudaram e que iria colocar o DIU e que iria focar na carreira e nos projetos que estão surgindo: “Mulherada, é preciso se cuidar e fazer exames de rotina. Eu vou colocar o DIU de volta, já que eu não estou no objetivo de engravidar”, começou a famosa.

Jojo Todynho e Lucas Souza adiaram o sonho de ter o primeiro filho (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, Jojo explicou que estava com muitos trabalhos em andamento e que precisaria aproveitar o momento: “Eu estou em um momento de muito trabalho e eu quero me consolidar nesta nova empresa que eu tô entrando e na minha empresa. Mais para frente eu engravido. Eu queria muito agora, mas eu vou emagrecer para eu fazer a minha cirurgia”, disse a esposa de Lucas Souza.

Vale destacar que antes desta mudança, ela revelou que gostaria de dar um bisneto para sua avó: “As pessoas me veem e falam assim: ‘Você vai engravidar e vão vir dois filhos’. Eu falo: ‘Pelo amor de Deus! Dois ‘baby tody’ eu não vou aguentar. É um sonho, uma dádiva, você poder gerar um fruto e , também, eu tenho medo da minha avó ir embora e não conhecer um bisneto, um filho meu”.

