De Enola Holmes à Wandinha, veja o que chega à Netflix em novembro

Novembro vem com tudo no quesito lançamentos no streaming Netflix. E já tem muita gente ansiosa para ver Millie Bobby Brown e Henry Cavill se cruzando em busca da verdade, em Enola Holmes 2 (04/11), além de muita gente esperando para suspirar em mais uma temporada de Elite.

Outra promessa para o streaming tudum no próximo mês, é a série 1899 (17/11), dos mesmos criadores de Dark e que também fala sobre viagem no tempo. Se tiver só metade do suspense de Dark, já compensará a espera.

Os fãs de comédia romântica também não perdem por esperar as novidades do tema, principalmente o filme ‘Uma quedinha de Natal’ (10/11), com a atriz Lindsey Lohan, famosa pela cena ícone cantando jingle bell rock, em Meninas Malvadas.

Para os fãs de séries da realeza, The Crown (09/11) estará de volta em sua 5ª temporada e falará sobre a fase em que os britânicos mais questionaram abertamente o papel da realeza. As fotos de lançamento da temporada, nós divulgamos aqui.

Confira abaixo a lista completa dos lançamentos, com os principais em destaque

01/11

Kimi Ni Todoke Gabby’s

Dollhouse – 6ª Temporada

Rogue: O assassino

12 Presentes de Natal

Hackers no Controle

Young Royals – 2ª Temporada

02/11

Gol Contra Sally: Fisiculturismo e Assassinato – Minissérie

03/11

Blockbuster – 1ª Temporada

O Príncipe Dragão – 4ª Temporada

É de família, sabe? Enola Holmes, detetive particular, a seu dispor. 🕵️‍♀️. A estreia é no dia 4 de novembro! pic.twitter.com/bxfu3s9dyf — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 11, 2022

04/11

Manifest – 4ª Temporada

Enola Holmes 2

The Fabulous – 1ª Temporada

O segredo da Família Greco – 1ª Temporada

Os corretores de Berverly Hill

Lookism – 1ª Temporada

O cavaleiro do Rei

08/11

Neal Brennan: Blocks Medieval A Família Noel 2

09/11

The Crown – 5ª Temporada

Futebol em apuros

10/11

Bala Perdida 2

Uma quedinha de Natal

Warrior Nun – 2ª Temporada

Monica, O My Darling

11/11

A história do Cinema Negro nos EUA

Em Busca do Enfermeiro da Noite

14/11

Teletubbies

15/11

Fuga Premiada – 1ª Temporada

Johanna Nordström: Chame a Polícia

16/11

O milagre

Em suas mãos

Que Viva o México

Em busca do bilhete premiado

A vida mentirosa dos adultos – 1ª Temporada

17/11

Natal com Você

Disque Amiga para Matar – 3ª Temporada

1899 – 1ª Temporada

18/11

Somebody – 1ª Temporada

Elite – 6ª Temporada

Terra dos Sonhos

21/11

My Little Pony: Deixe sua marca

Pergunte ao StoryBoat

23/11

Wandinha – 1ª Temporada

As Nadadoras

24/11

First Love – 1ª Temporada

O Diário de Noel

30/11

Snack VS. Chef – 1ª Temporada

Casamento às cegas: Brasil – 2ª Temporada

Meu Nome é vingança