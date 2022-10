Casulo flutuante: Conheça a hospedagem sustentável luxuosa de R$ 235 mil

Já ouviu falar de casulos flutuantes? Embora ainda não convivemos com carros voadores e máquinas do tempo, a tecnologia, de fato, se expandiu e muito. Pensando no universo da hospedagem, Pierpaolo Lazzarini trouxe uma novidade de luxo chamada Pearlsuite, o casulo que flutua.

Projetado para trazer inovação no âmbito da hospedagem, o casulo flutuante é uma intervenção bem peculiar. De acordo com o portal Desejo Luxo, Pearlsuite oferece 22 m² de espaço interno, além de um deck externo.

Assista ao vídeo da projeção em funcionamento:

Detalhes do novo modelo de hospedagem

Os interiores apresentam divisões entre cozinha, banheiro e um quarto transformável. Além disso o casulo pode ser equipado com um motor elétrico, permitindo a navegação a cinco nós, sendo operado com o auxílio de um sistema avançado de posicionamento GPS, entre outros recursos tecnológicos.

Além do baixo custo de implementação, as unidades têm zero pegada de carbono. Completamente movidos a energia solar, os casulos flutuantes comportam ar condicinado, iluminação, propulsão da geladeira e outras instalações. A energia necessária é produzida para não comprometer o desempenho da projeção.

Também foi fornecido armazenamento inteligente no casco para a localização de fontes e sistemas de energia adicionais. De fato, não estamos presenciando carros voadores e outros elementos sugeridos no passado. Contudo, o futuro no qual não se imaginava está batendo na porta.

O Pearlsuite custa US$ 300.000 (R$ 1.4 milhão). Por outro lado, as versões mais básicas estão por volta de US$ 50.000 (R$ 235 mil). Um verdadeiro show de luxo e tecnologia.

Caso o projeto se popularize e siga para frente, hospedagens à beira de prais e risorts podem entrar para a seção “fora de moda”.

Veja notícias sobre luxo e famosos: