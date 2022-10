“A Fazenda 14”: Crise de Thomaz Costa acendeu o alerta dentro e fora do reality

A saída de Tati Zaqui de “A Fazenda 14″ mexeu com muitos famosos que estão confinados no reality show, mas Tomaz Costa, que estava ficando com a funkeira, sentiu fortemente a eliminação da peoa e, neste domingo (16), tomou uma atitude drástica, que assustou alguns participantes.

Cansado do jogo e de ficar dias longe da família e amigos, o ex-ator do SBT precisou tomar remédios, segundo alguns peões: “O Thomaz tá querendo se matar, tá com alguma coisa da Ruivinha. O Thomaz quer cortar os pulsos. Ain, quem quer se matar mesmo se mata”, dissse Deolane Bezerra, enquanto andava para a sala da sede.

Ao perceber a fala, a câmera foi cortada, mas não adiantou, já que o assunto virou fofoca dentro de “A Fazenda 14″. Pelé, que também sabia do ocorrido, contou sua versão e disse que Thomaz tentou se dopar e ingeriu mais de sete pílulas de remédio.

Antes disso, no sábado (15), Tomaz Costa revelou aos colegas de confinamento que ficou abalado com a saída de Tati Zaqui e revelou para Kerline Cardoso que está com crise de ansiedade: “Parece que só aumenta, eu tomo remédio, faço tudo que dá, só aumenta. Eu não queria sair assim, eu queria participar do Faro, das coisas”, desabafou o famoso.

Ao ouvir o amigo, a ex-BBB deu uma ideia: “Se tem certeza que quer sair? Então, se coloca na Roça”. Já que desta maneira ele poderia ser eliminado pelo público e não abandonar o programa, quebrando o contrato que assinou com a Record TV.

Além disso, Thomaz lida com a sensação de ser alvo do grupo de Deolane Bezerra, que chegou até ameaçar o peão após a última formação de roça: “Se eu for pra uma roça, não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero. Não quero ficar dois meses desse jeito. Não consigo, não vale R$ 1,5 milhão pra mim”, afirmou Thomaz.

Mãe de Thomaz pede posição da direção

Luciana, mãe do ator, está de olho nos conflitos que acontecem no reality show rural e pediu que a direção tome uma posição sobre a postura de Deolane Bezerra: “Até onde será que a gente pode estar correndo um tipo de risco aqui fora? Eu realmente estou ficando assustada porque, acabou o jogo, game over”, disse ela.

Para ela, a Record TV não pode ser omissa com as coisas que acontecem dentro do programa e deve tomar uma posição séria: “Estou buscando os direitos do Thomaz e a Record tem que se posicionar. Eu estou aqui fora cuidando da vida do meu filho, porque ele tem mãe, ele tem família”.

