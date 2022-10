‘A Casa do Dragão’: episódio 9 da série mostra fetiche do personagem Larys Strong

Reprodução Rhaenys no episódio 9 da série 'A Casa do Dragão' (Twitter)

No último episódio de ‘A Casa do Dragão’, os espectadores conheceram um lado ainda não visto de Larys Strong (Matthew Needham), conhecido como Pé Torto, que talvez muitos não gostariam de saber. A diretora do episódio disse, em entrevista à EW Entertainment, que a revelação e cena foram muito sujas.

Se você não quer spoilers do episódio, pode parar a leitura por aqui, se bateu curiosidade sobre qual o fetiche do Pé Torto, pode seguir.

O personagem que planejou o seu caminho para o círculo íntimo de Alicent Hightower (Olivia Cooke), revelou que está ganhando algo com sua situação única com a rainha. Ele compartilha segredos com Alicent e exige missões secretas para ela, e por sua vez, ele nos revelou no último episódio um fetiche por pés.

Clare Kilner, que dirigiu o episódio 9, conta: “ele olha para os pés dela e depois bate uma punheta, basicamente”, diz a cineasta sobre a cena em uma entrevista à EW para o podcast West of Westeros . O fetiche por pés do personagem já é um dos assuntos mais comentados sobre a série, no Twitter.

NÃO PRECISAVA SABER QUE LARYS STRONG FOI O PRIMEIRO USUÁRIO DE PACK DO PEZINHO DE WESTEROS #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/yQ8LGhawFZ — ִֶָ (@HARWlNSTRONG) October 17, 2022

Kilner, que anteriormente dirigiu os episódios 4 e 5 de ‘A Casa do Dragão’, confirma que Sara Hess, produtora executiva da série e escritora do episódio 9, apresentou esse novo desenvolvimento para Larys. “A mente dela é incrível. Quero dizer, ela realmente nos escreveu um episódio maravilhoso”, comenta Kilner. “Mas, sim, essa foi uma cena interessante na verdade... Curiosamente, você pega os coordenadores de intimidade [para] toda a nudez, mas eles não pensam nisso por isso.”

Alicent Hightower selling feet pics for information to Larys Strong was not on my bingo card for tonight’s episode 💀#HouseoftheDragon #demdragons #HouseOfTheDragonHBO #hotd pic.twitter.com/ElAVnG8xhS — yari (@watrmelonsugarr) October 17, 2022

A diretora ainda fala que, apesar de não ter nudez, é uma cena muito suja: “É tão intrusivo e invasivo”.

O que rolou no nono episódio?

Kilner e a atriz Eve Best (Rhaenys Targaryen) se juntaram ao West of Westeros da EW para conversar sobre o episódio 9, que provou ser um grande momento para a rainha que nunca existiu.

Enquanto os Verdes fazem movimentos para colocar Aegon (Tom Glynn-Carney) no Trono de Ferro após a morte do Rei Viserys (Paddy Considine), Rhaenys é mantida prisioneira em seus aposentos.

Não consigo acreditar que algumas pessoas pensam que seria plausível a Rhaenys matar todos os verdes do fosso nessa cena 🤦



Se ela fizesse isso iniciaria uma guerra IMEDIATAMENTE.#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/ZulXzx1QXa — House of the Dragon Brasil (@HOTDBr) October 17, 2022

Ela é capaz de se esgueirar pelas ruas de Porto Real disfarçada, graças ao cavaleiro desertor da Guarda Real Sor Erryk Cargyll (Elliott Tittensor). Durante a cerimônia de coroação, Rhaenys foge para o Dragonpit para montar Meleys, explodindo do chão em uma explosão de poeira e pedra.

“Nós queríamos que ela renascesse como uma fênix das cinzas”, disse Kilner à EW.

Falando de sua armadura de guerra, Best observa: “Acho que ela não a usa há muito, muito, muito tempo e o fato de ela estar usando significa negócios. É como se fosse: ‘É isso. Chega de jogos.’ "