3 meses do novo “Encontro”: Programa de Patrícia Poeta está garantido em 2023

Patrícia Poeta celebra três meses no comando do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta e Manoel Soares celebram três meses no “Encontro”, programa que foi apresentado por dez anos por Fátima Bernardes, que passou para o comando do “The Voice Brasil” e, a direção da Globo, deve manter o programa no próximo ano.

Segundo o Notícias da TV, a emissora está confiante com a audiência do programa, que começou com muitos haters criticando a postura da jornalista, que para muitos fãs deixou o co-apresentador de lado. No entanto, o matinal não faz tão feio na audiência, ficando em primeiro lugar e conquistando mais pontos que no passado.

O #Encontro comemora 3 meses incríveis com você ✨ pic.twitter.com/D0rNqiQv6f — Encontro (@Encontro) October 17, 2022

Uma das novidades é o quadro “Encontro com o BBB”, que deve ser comandado por Tati Machado, que já falava sobre o reality show e também foi ganhando espaço com as notícias sobre o remake de “Pantanal”. A nova atração já teria patrocinador garantido e animou o entretenimento da Globo.

LEIA TAMBÉM: Osmar Prado encerra contrato com a Globo; relembre a carreira na emissora

Outra prova do sucesso do “Encontro com Patrícia Poeta” é que o matinal seguirá na grade de programação durante a Copa do Mundo do Catar. Mesmo mexendo na programação, que começa em 20 de novembro e vai afetar as atrações da manhã e da tarde, a emissora fará algumas manobras para continuar levando o programa de Patrícia Poeta.

Frentista filma mulher em banheiro de posto de gasolina. #Encontro pic.twitter.com/JJLryeCDPC — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 17, 2022

Durante os jogos do mundial, o “Encontro” ficará apenas nas duas primeiras semanas da competição, entre os dias 22 e 28, e quando não for retirado do ar, o programa apresentado por Patrícia Poeta pode ser encurtado ou mudar um pouco de horário, dependendo da grade dos jogos.

A mesma medida será tomada com o “Mais Você”, de Ana Maria Braga, que é levado ao ar depois do “Encontro com Patrícia Poeta”. A mudança de horário também aconteceu há três meses, quando a emissora lançou a nova grade e deixou o matinal comandado pela jornalista com um bloco apenas para as notícias mais quentes do dia, diminuindo o tempo para o entretenimento.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Crise de Thomaz Costa acendeu o alerta dentro e fora do reality