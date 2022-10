“Travessia”: Ari e Chiara vão fazer Brisa sofrer na novela da Globo

Uma boa protagonista de novela é aquela que tem altos e baixos, mas até o fim da trama acaba sofrendo mais do que sorrindo? Então, Brisa (Lucy Alves) seguirá o roteiro em “Travessia”, novela que estreou na última segunda-feira (10).

Nos próximos capítulos, a protagonista da novela de Gloria Perez vai sofrer por causa de Ari (Chay Suede), que acredita que foi traído pela mãe de seu filho, e acaba se envolvendo com Chiara (Jade Picon), personagem que fica próximo após uma reunião com Guerra (Humberto Martins), pai da jovem.

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) engatam namoro (Reprodução/Globo)

Em cenas futuras, o clima entre Ari e Chiara vai ficar cada vez mais íntimo, até que os personagens de “Travessia” deem o primeiro beijo. Já Brisa, segue mandando dinheiro para o noivo, que mora no Rio de Janeiro e não dá notícias sobre sua vida na capital fluminense.

Cheia de problemas e com um filho para criar, o sofrimento da protagonista da novela da Globo só cresce e ela decide encontrar com Ari no Rio de Janeiro, mas o problema e a solidão aumentam quando ela descobre que ele não mora no endereço que ela possui .

O primeiro encontro de Ari e Chiara

Na última quinta-feira (13), o primeiro encontro entre Ari e Chiara aconteceu. Na cena, o jovem arquiteto ajuda Talita (Dandara Mariana) a levar documentos até a construtora de Guerra: “Eu levo pra você... eu subo com essa caixa pra você”, afirmou ele.

Dentro da empresa, Ari conhece a filha do empresário, que estava chegando do interior: “Quer sair da minha frente? Zarpa daí!”, ordena a menina mimada. Depois, eles trocam olhares.

"Travessia": Depois de invadir a empresa de Guerra (Humberto Martins) e discutir com a filha do empresário, Ari (Chay Suede) será quase parte da família (Fábio Rocha/Globo)

Audiência do novo folhetim

“Travessia” alcançou as expectativas da direção, mas não alcançou os números do remake de “Pantanal”. Na grande São Paulo, o primeiro capítulo da nova trama marcou 26 pontos, enquanto o da novela anterior chegou a 28. A expectativa da emissora é que a novela melhore seus índices a partir desta segunda-feira (17), quando não terá feriado.

A novela conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

