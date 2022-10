Osmar Prado encerra contrato com a Globo; relembre a carreira na emissora

Aos 75 anos, Osmar Prado não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Nesta semana, o ator e a emissora encerraram um contrato de longa duração, que vem de encontro ao fim do remake de “Pantanal”, novela onde interpretou o Velho do Rio.

Antes do fim do contrato, o veterano das novelas falou sobre vivenciar um personagem da novela de Benedito Ruy Barbosa: “Quando me convidaram para fazer o Velho do Rio eu não acreditei. Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, embora eu tenha experiência, não tinha certeza de nada. Nunca poderia imaginar que seria com essa dimensão”, falou o ator no palco do “Domingão com Huck”.

Última cena de Osmar Prado em "Pantanal" revela como foi a morte do Velho do Rio (Divulgação/Globo)

Além do remake, Osmar Prado esteve em grandes produções na Globo, onde assinou o seu primeiro contrato em 1969, para atuar na novela “Verão Vermelho” e depois, em 1970, em “Assim na Terra como no Céu”.

Na mesma década, o ator esteve em “O Cafona”, exibida em 1971, e na novela “Bandeira 2″. O sucesso dentro da emissora carioca fez com que ele se torna-se o protagonista do folhetim “Bicho do Mato” e, em 1973, fosse escalado para o elenco fixo da primeira versão de “A Grande Família”.

Ator Osmar Prado em "O Cafona" (Reprodução/Globo)

Em 1982, Osmar Prado deixou a Globo pela primeira vez, mas retornou em 1986, quando foi escalado para “Roda de Fogo”, sua primeira novela no horário nobre, onde viveu o carismático Tabaco. Os anos se passaram e ele foi chamado para muitos trabalhos, mas em 1993, quando interpretava Tião Galinha, um personagem da novela “Renascer”, ele deixou a Globo e foi para o SBT, onde gravou “Éramos Seis” e o remake de “Sangue do Meu Sangue”.

LEIA TAMBÉM: Débora volta em “Travessia”: Autora da novela responde fã sobre a possibilidade

Osmar Prado interpretou seu Margarido em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Osmar Prado voltou à Globo em 1998 para filmar a novela “Meu Bem Querer”. Nos anos 2000, ele também esteve em muitas produções, como na minissérie “Os Maias” (2001), “O Clone” (2001), “Esperança” (2002), “Chocolate com Pimenta” (2003) e no filme “Olga” (2004).

Sem contrato fixo, Osmar Prado pode aparecer em novas produções da Globo, mas com contrato por obra. Além disso, ele pode surgir em séries e filmes de outras emissoras.

LEIA TAMBÉM: Roberta Miranda pede masturbação coletiva e web comenta sobre; confira as reações