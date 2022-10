“Encontro” fora do ar? Globo define futuro do programa de Patrícia Poeta

A Copa do Mundo sempre mexe com a programação da Globo, que exibe o campeonato de futebol há muitos anos, e neste ano, quando ela será no Catar, não será diferente. A emissora terá que fazer muitas manobras para encaixar suas atrações e os jogos, mas isso não deve envolver o matinal “Encontro”.

Até o momento, a Globo não vai tirar o programa de Patrícia Poeta totalmente do ar por causa da transmissão da Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro e vai afetar as atrações da manhã e da tarde.

Fátima Bernardes se despede do "Encontro" e passa o programa para Patrícia Poeta e Manoel Soares (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Com boa audiência, o “Encontro” ficará apenas nas duas primeiras semanas da competição, entre os dias 22 e 28, e quando não for retirado do ar, o programa apresentado por Patrícia Poeta pode ser encurtado ou mudar um pouco de horário, dependendo da grade dos jogos.

A mesma medida será tomada com o “Mais Você”, de Ana Maria Braga, que é levado ao ar depois do “Encontro com Patrícia Poeta”.

Despedida de Galvão Bueno

A Copa do Mundo de 2022 será a despedida de Galvão Bueno nas transmissões da Globo e para marcar este momento, a emissora terá mais de 160 horas de cobertura da competição, levando ao ar 56 das 64 partidas.

Galvão Bueno deixa a Globo após 41 anos (Reprodução/Globo)

Antes dos jogos, a Globo leva ao telespectador, no dia 7 de novembro, a convocação dos jogadores da seleção brasileira. No dia 11 de novembro, o “Globo Repórter” entra na onda do mundial de futebol e exibe um programa especial sobre o Catar, país-sede da Copa.

Já durante a Copa do Mundo, as noites serão encerradas com a “Central da Copa”, que será apresentada por Alex Escobar e conta com Jojo Todynho, e o ex-atacante Fred.Já Marcelo Adnet comanda o quadro “Que Doha É Essa?” e Lucas Gutierrez mostra a temperatura da torcida direto do Catar.

