‘Halloween Ends’: Estreia do último longa abre com 44% de aprovação da crítica (Reprodução/Universal Pictures)

Há quatro décadas e meia ‘Halloween’ chegou às telinhas, marcando território como uma das obras mais relevantes e memoráveis dentro do subgênero slasher no terror. Após 45 anos desde a primeira aparição do assassino mascarado, Michael Myers (James Jude Courtney), seu ciclo finalmente se encerra ao lado da icônica ‘final girl’, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

Com diversos anos de terror na cidade de Haddonfield, ‘Halloween Ends’ chegou aos cinemas nesta quinta-feira (13) para se despedir da franquia, cravando o último filme da nova trilogia dirigida por David Gordon Green.

O longa obteve 44% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes na abertura. Embora os críticos apontaram falhas no roteiro, os elementos novos apresentados na trama foram enaltecidos. Por parte do público, o filme apresentou 60% de aprovação na estreia, considerado uma avaliação positiva, ainda que nada avassalador.

‘Halloween Ends’ foi produzido por Jason Blum, da Blumhouse, com seguimento baseado na franquia original criada por John Carpenter e Debra Hill. Além da direção de David Gordon Green e protagonismo de Jamie Lee Curtis, o elenco conta com os nomes Will Patton, Kyle Richards, Andy Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Michael O’Leary e Omar Dorsey.

O filme se encontra disponível nos cinemas brasileiros e promete encerrar o ciclo entre Laurie Strode e Michael Myers. Será que Haddonfield finalmente presenciará a paz?

Veja mais:

Sinopse de ‘Halloween Ends’

“Quatro anos após os eventos do Halloween Kills do ano passado, Laurie está morando com sua neta Allyson e está terminando de escrever suas memórias. Michael Myers não foi visto desde então. Laurie, depois de permitir que o espectro de Michael determinasse e conduzisse sua realidade por décadas, decidiu se libertar do medo e da raiva e abraçar a vida. Mas quando um jovem, Corey Cunningham é acusado de matar um menino que ele estava cuidando, isso desencadeia uma cascata de violência e terror que forçará Laurie a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar, de uma vez por todas.”

Assista ao último trailer oficial: